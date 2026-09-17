Stipo, dobro si se proveo u dalekoj zemlji s djevojkama. A sad nam reci. Gdje su penzije?

Poštar iz Višića kraj Čapljine Stipo J. (31) iz Čapljine, kojeg policija tereti za utaju šezdesetak mirovina koje je trebao podijeliti umirovljenicima iz nekoliko mjesta u okolici Čapljine, uhićen je jučer oko 14.30 sati na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača. Nakon uhićenja pripadnici granične policije predali su ga djelatnicima Policijske uprave Čapljina, koji su ga smjestili u prostorije za zadržavanje. O cijelom slučaju obaviješteni su i Odjel kriminalističke policije te nadležni tužitelj, a istraga o ovom pomalo nesvakidašnjem slučaju se nastavlja. Poštarov nestanak Policijskoj upravi Čapljina, nakon što joj se sin nije javljao na mobitel, prijavila je zabrinuta majka. On je 5. rujna viđen u Mostaru u jednom hotelu, odakle se, prema informacijama, uputio u Sarajevo, a potom ukrcao na zrakoplov te otputovao u Tursku, a onda u Bangkok. Kako su tad govorili, javio se iz Tajlanda. O poštaru koji je, kako izvori navode, uzeo novac od mirovina i otišao "preko granice", u njegovu rodnome mjestu Višićima, smještenom na izlazu iz Čapljine, susjedi su, unatoč svemu, imali samo riječi hvale.

- To je momak od tridesetak godina, uvijek miran i povučen. Znam mu cijelu obitelj. Obitelj je podrijetlom iz Rame. Imali su stan i kuću u Sarajevu, na Ilidži. Sve su to davnih godina prodali i djed mu se doselio ovamo u Čapljinu, napravio je kuću u Višićima, tu se oženio, ovdje mu je rođen pokojni otac, ovdje je rođen i mladi poštar.

- On je iz dobre obitelji. Ima još dva brata i sestru. Što mu je bilo, nitko ne zna. Nije bio ni od alkohola ni od droge. Miran momak bez ikakvih nereda - komentirali su tad poštarovi susjedi.

Odbjegli poštar, baš kako su nam u razgovoru tad govorili Višićani, očito je otišao provesti se iskoristivši mirovine svojih susjeda, koje su, umjesto u njihovim novčanicima, završile kod poštara, koji se, prema njemu bliskim izvorima, sve ove dane zabavljao u Tajlandu.

Mirovine su u Bosni i Hercegovini oko 600 KM i nije bilo teško izračunati kako je "nestašni" poštar uzeo oko 30.000 konvertibilnih maraka. Sve da je i toliko uzeo, komentirali su njegovi susjedi, to nije neki velik iznos za sve posljedice koje su ga nakon povratka u rodni kraj dočekale.

- Čuli smo da je s njim i neka žena. Bit će dobro ako je naša cura, ali ako je u pitanju neka 'djevojka za zabavu i provod', to nije dobro. Ništa nije isključeno. Čujem jutros da se javio prijatelju porukom i poslao mu fotografije s plaže dok pije koktel - pokušao je opravdati mladog susjeda jedan postariji stanovnik Višića odmah nakon njegova nestanka.

- Otišao momak uživati, samo se bojim da će se kesa brzo isprazniti i da će naš poštar požaliti zbog toga što je uradio - bili su komentari, koji su se očito i obistinili.

- Bio je povučen, možda i zbog toga, možda je jednostavno želio nekome dokazati kako je uspješan. Samo na pogrešan način. Vratit će se on brzo. Što mu je to trebalo?! Imao je dobar posao, a ruku bih za njega u vatru stavio - čulo se tih dana u kafićima u Višićima.

I sve se i obistinilo samo desetak dana nakon iznenadnog bijega mladog poštara, koji je očito brzo potrošio iznos za koji ga terete.

- Znate kako ono pjesma kaže, vratio se poštar, gdje je bio da je bio, lijepo mu je bilo. Samo ne znam kako će se sad provesti, a što mu je to trebalo - kratko su prokomentirali Višićani. Nezavisne novine pišu kako se poštar sam predao policiji. U povratku je zrakoplovom sletio u Split, odakle se uputio prema graničnom prijelazu Bijača i predao se bosanskohercegovačkoj policiji. Jedan od izvora naveo je da je Jukić tijekom ispitivanja detaljno opisao što se dogodilo. Nakon ispitivanja u policiji pušten je. “Dao je izjavu, pušten je da se brani sa slobode, tako da će suđenje čekati na slobodi”, potvrdio je izvor upućen u slučaj. Službenih informacija o tome gdje je novac od mirovina i dalje nema. Isti izvor tvrdi da će novac biti vraćen. U međuvremenu se na TikToku pojavila snimka za koju se tvrdilo da prikazuje Stipu u društvu djevojke u Tajlandu, a cijeli slučaj dobio je i neobičan nastavak na internetu, gdje je na platformi 4fund pokrenuta humoristična kampanja za prikupljanje 15.000 eura.