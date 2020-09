Stožer traži od ugostitelja da stišaju glazbu u kafićima?!

S obzirom na to da se korona virus širi kapljično, stožer smatra kako bi smanjenje decibela u kafićima smanjilo i njegovo prenošenje među gostima

<p>Nacionalni stožer civilne zaštite planira uvesti nove mjere kada su ugostiteljski objekti u pitanju, a ovo su možda i najbizarnije do sad. Kako piše <strong><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/nacionalni-stozer-civilne-zastite-trazi-od-ugostitelja-stisajte-glazbu-u-kaficima-15021587">Jutarnji list,</a></strong> iz stožera kreću u razgovore s predstavnicima ugostitelja kako bi smanjili buku u objektima. Stožer želi smanjiti decibele kako se posjetitelji ne bi trebali nadglasavati. </p><p>S obzirom na to da nam je stigla jesen i hladnije temperature, posjetitelji će sjediti u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata u kojima se pušta glasna muzika, a iz stožera smatraju kako će se virus manje širiti ukoliko gosti tiše pričaju. </p><p>Po hrvatskim zakonima, ugostiteljski objekti u kojima nije kao obveza u minimalnim uvjetima predviđena glazba, njezina buka može biti samo do 65 decibela što bi bila jačina prosječnog razgovora.</p><p>Više o korona virusu u Hrvatskoj i svijetu pročitajte <strong><a href="https://www.24sata.hr/news/u-britaniji-nove-mjere-kako-bi-se-sprijecilo-sirenje-virusa-718801">OVDJE.</a></strong></p><p> </p>