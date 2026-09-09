STIŽE HLADNA FRONTA Za jednu regiju izdan je narančasti alarm, prijete nevrijeme, tuča i pijavice

Ljetne vrućine polako se bliže svome kraju. U idućih desetak dana temperature bi trebale na otprilike dvadesetak Celzijevih stupnjeva, a osim toga, očekuje nas i puno više padalina.

Već od danas, padaline će se zahvatiti veći dio zemlje. Promjenu vremena donosi hladna fronta koja se približava sa zapada, zajedno s većom količinom vlažnog i nestabilnog zraka. Ciklona s Alpa premještat će se iz Sjeverne Italije prema jugoistoku.

Istodobno će se u zapadno Sredozemlje spustiti izražena visinska -dolina s osjetno hladnijim zrakom. Na njezinoj prednjoj strani, u jugozapadnoj -struji, do subote će pritjecati vrlo nestabilan i vlagom bogat zrak, što će pogodovati razvoju jačih konvektivnih procesa.

Foto: ECMWF/DHMZ

U srijedu navečer i u četvrtak ujutro moguće je grmljavinsko nevrijeme uz jak vjetar te tuču. Na moru nije isključena niti pojava pijavica.

DHMZ je za srijedu, ali i za četvrtak izdao niz upozorenja. Narančasto upozorenje izdano je za riječku regiju gdje je velika opasnost od grmljavinskog nevremena, a za gospićku, zagrebačku, karlovačku i osječku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom praćenih jakim, na udare olujnim vjetrom.

SRIJEDA 9. 9. 2026.

🟠 Narančasto upozorenje izdano je za riječku regiju.

Vrlo je velika vjerojatnost za razvoj grmljavinskog nevremena. ⛈️



🟡 Za gospićku, zagrebačku, karlovačku i osječku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom… pic.twitter.com/hGxnLHfH4P — DHMZ (@DHMZ_HR) September 9, 2026

Drugi val stiže s četvrtka na petak, kada će se ciklona premještati dalje prema jugoistoku. Tada raste vjerojatnost za izraženije pljuskove i grmljavinska nevremena i u Dalmaciji Do subote će pasti obilna kiša, posebice na zapadu zemlje lokalno može biti i više od 100 mm.

Prognozirane oborine neće bitno utjecati na vodostaje rijeka, ali lokalno obilnije oborine u kratkom vremenu, osobito na vrlo suhom tlu nakon dugotrajnih vrućina te posebice na opožarenim površinama, mogu zbog smanjene mogućnosti upijanja vode dovesti do pojave izraženijeg površinskog otjecanja i pojave bujičnih i urbanih poplava.

Foto: ECMWF/DHMZ

S prolaskom hladne fronte stiže i osjetno zahladnjenje. U unutrašnjosti će dnevna temperatura ponegdje biti i za 10 do 15 °C niža nego proteklih dana. Na Jadranu će promjena biti manje izražena, ali će donijeti kraj vrućinama i ugodnije temperaturne prilike.