Obavijesti

News

Komentari 5
BYE BYE LJETO...

STIŽE HLADNA FRONTA Za jednu regiju izdan je narančasti alarm, prijete nevrijeme, tuča i pijavice

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
STIŽE HLADNA FRONTA Za jednu regiju izdan je narančasti alarm, prijete nevrijeme, tuča i pijavice
2
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Očekuje nas nagla promjena vremena s dolaskom hladne fronte, koja će donijeti obilne padaline i grmljavinska nevremena u većem dijelu Hrvatske, uz moguće pojave pijavica na moru.

Ljetne vrućine polako se bliže svome kraju. U idućih desetak dana temperature bi trebale na otprilike dvadesetak Celzijevih stupnjeva, a osim toga, očekuje nas i puno više padalina. 

Već od danas, padaline će se zahvatiti veći dio zemlje. Promjenu vremena donosi hladna fronta koja se približava sa zapada, zajedno s većom količinom vlažnog i nestabilnog zraka. Ciklona s Alpa premještat će se iz Sjeverne Italije prema jugoistoku.

Istodobno će se u zapadno Sredozemlje spustiti izražena visinska -dolina s osjetno hladnijim zrakom. Na njezinoj prednjoj strani, u jugozapadnoj -struji, do subote će pritjecati vrlo nestabilan i vlagom bogat zrak, što će pogodovati razvoju jačih konvektivnih procesa.

Foto: ECMWF/DHMZ

U srijedu navečer i u četvrtak ujutro moguće je grmljavinsko nevrijeme uz jak vjetar te tuču. Na moru nije isključena niti pojava pijavica.

DHMZ je za srijedu, ali i za četvrtak izdao niz upozorenja. Narančasto upozorenje izdano je za riječku regiju gdje je velika opasnost od grmljavinskog nevremena, a za gospićku, zagrebačku, karlovačku i osječku regiju  na snazi je žuto upozorenje zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom praćenih jakim, na udare olujnim vjetrom.

Drugi val stiže s četvrtka na petak, kada će se ciklona premještati dalje prema jugoistoku. Tada raste vjerojatnost za izraženije pljuskove i grmljavinska nevremena i u Dalmaciji Do subote će pasti obilna kiša, posebice na zapadu zemlje lokalno može biti i više od 100 mm.

Prognozirane oborine neće bitno utjecati na vodostaje rijeka, ali lokalno obilnije oborine u kratkom vremenu, osobito na vrlo suhom tlu nakon dugotrajnih vrućina te posebice na opožarenim površinama, mogu zbog smanjene mogućnosti upijanja vode dovesti do pojave izraženijeg površinskog otjecanja i pojave bujičnih i urbanih poplava.

Foto: ECMWF/DHMZ

S prolaskom hladne fronte stiže i osjetno zahladnjenje. U unutrašnjosti će dnevna temperatura ponegdje biti i za 10 do 15 °C niža nego proteklih dana. Na Jadranu će promjena biti manje izražena, ali će donijeti kraj vrućinama i ugodnije temperaturne prilike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ni auto ni stan ni kuća nisu na njega: Evo što u imovinskoj ima novi glavni državni inspektor!
IMOVINSKA KARTICA

Ni auto ni stan ni kuća nisu na njega: Evo što u imovinskoj ima novi glavni državni inspektor!

Glavinić sjeda u fotelju glavnog državnog inspektora nakon Andrije Mikulića koji je bio uhićen...
STIŽE NEVRIJEME Pogledajte što prijeti Hrvatskoj: Zbog olujnog vjetra i jake tuče upalili alarme
OGLASILA SE I CIVILNA ZAŠTITA

STIŽE NEVRIJEME Pogledajte što prijeti Hrvatskoj: Zbog olujnog vjetra i jake tuče upalili alarme

Očekuje se nestabilnije vrijeme praćeno pljuskovima i grmljavinskim nevremenima, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u drugim dijelovima zemlje
DOZNAJEMO Evo tko je novi glavni državni inspektor!
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Evo tko je novi glavni državni inspektor!

Glavinić na funkciju u Državni inspektorat dolazi s mjesta državnog tajnika u Ministarstvu graditeljstva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026