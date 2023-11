Ludo vrijeme! Danas i do 20°C, od sutra pogoršanje i snijeg

Danas će biti promjenjivo oblačno i iznadprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine. Povremeno kiša, danju mjestimice uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a u noći na srijedu česta i u središnjim te istočnim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju ponegdje s jakim, moguće i olujnim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20 °C.

Pokretanje videa ... Prvi ovosezonski snijeg na Biokovu | Video: Matko Begovic/PIXSELL

U srijedu u noći i prijepodne sa sjeverozapada jače naoblačenje s kišom, u Slavoniji lokalno obilnom. Poslijepodne sunčanije, ali ne i posve stabilno. Mjestimice će zapuhati umjeren sjeverni te sjeverozapadni vjetar, u Slavoniji i na Jadranu prolazno i jak, a duž obale navečer bura. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 11, na Jadranu od 12 do 18 °C. Najviša dnevna od 15 do 20 °C.

Foto: DHMZ

Novo zahlađenje od srijede, moguć i snijeg

U utorak većinom oblačnije, ali i toplije, uz južinu, te povremenu mjestimičnu kišu na sjevernom Jadranu i u gorju, navečer i u noći na srijedu u većini krajeva, javlja HRT. Ponegdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U srijedu stiže razvedravanje te još razmjerno toplo, zatim hladnije, uz novo prolazno jače naoblačenje i kišu u petak, kada će na sjevernom Jadranu biti bure, u višem gorju moguć je snijeg, a od vjerojatno sunčanije subote na kopnu ponegdje jutarnji mraz.

U srijedu prijepodne na kopnu većinom oblačno, mjestimice s kišom, zatim razvedravanje sa sjeverozapada. U četvrtak djelomice sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U petak jače prolazno naoblačenje s kišom, a u noći na subotu u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Na Jadranu u srijedu prijepodne mjestimice kiša, zatim djelomice sunčano.

U četvrtak pretežno sunčano, a u petak većinom oblačno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. U srijedu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, u četvrtak jugo, a u petak na sjevernom i srednjem dijelu umjerena i jaka bura - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.