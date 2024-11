Stiže nevrijeme s obilnom kišom i olujnim jugom: Temperature će pasti, a u petak očekujte snijeg!

Nakon produženog vikenda, stiže novo pogoršanje vremena. Bit će promjenljivo, u unutrašnjosti zemlje i pretežno oblačno. Mjestimice će padati kiša, većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a lokalno uz grmljavinu može biti i izraženija. Magle će biti lokalno u unutrašnjosti prijepodne. Vjetar će jačati, a na jugu puhati umjereno jugo, dok će drugdje biti umjeren do jak jugozapadni i jugoistočni vjetar.

Foto: DHMZ

Na snazi je žuti meteoalarm za dio zemlje, poglavito na Jadranu, Istri i Kvarneru, a označava potencijalno opasno vrijeme. Za riječko područje je alarm na snazi zbog obilne kiše, gospićka regija pod alarmom je zbog olujnih udara JZ vjetra i obilne kiše. U splitskoj regiji očekuje se grmljavinsko nevrijeme s jačim pljuskovima, dok je za područje cijele Dalmacije na snazi alarm zbog jakog juga.

Foto: DHMZ

Najniža temperatura zraka u utorak će biti većinom od 1 do 6, na Jadranu između 10 i 14 °C. Najviša dnevna od 5 do 10, u Lici oko 13, a na Jadranu od 14 do 18 °C.

U petak snijeg i u nizinama

U srijedu će također uglavnom padati kiša, u gorju susnježica, a u petak je u uz zahladnjenje moguć snježni pokrivač i u nizinama. U utorak i četvrtak će puhati umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, dok će sjeverni i sjeverozapadni u srijedu i petak.

Foto: DHMZ

Na Jadranu u utorak ponegdje jako jugo i jugozapadnjak, a koje će u srijedu okrenuti na sjeverozapadni pa jaku buru, potom opet u četvrtak jak južni kojeg će opet u petak zamijeniti bura s olujnim udarima najprije na sjeveru.