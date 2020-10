Stiže nova promjena vremena: Bujice, poplave, u gorju i snijeg

<p>Ako su oblaci i kiša prilično uporni u dijelovima unutrašnjosti, sunčanije je duž Jadrana. Na moru je bura oslabjela, i pušu većinom sjeverac i sjeverozapadnjak, pojačani na srednjem i južnom dijelu Jadrana, a okretat će na zapadnjak i jugozapadnjak prema večeri. </p><p>Vjetar južnog smjera zapuhat će navečer i na kopnu. Danas će vjetar još jačati i uvesti nas u novu promjenu vremena, prognozira meteorologinja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a563744/Ceka-nas-nova-promjena-vremena-Pripremite-se-za-novu-obilnu-kisu.html" target="_blank">N1 </a>Tea Blažević.</p><p>Danas navečer doći će do intenziviranja oborine najprije duž Jadrana, a onda će se kiša i pljuskovi tijekom četvrtka proširiti na cijelu zemlju.</p><h2>Obilna kiša </h2><p>Lokalno je moguće izraženije nevrijeme. Oborina će tijekom četvrtka biti lokalno obilnija duž Jadrana, osobito na području Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i Like, i to najviše na širem području Gospića. Kišovito će biti i na području Ogulina i Karlovca, ali i u unutrašnjosti Dalmacije. </p><p>U skladu s oborinskom situacijom, treba računati na mogućnost bujičnih i urbanih poplava.</p><p>Kiša i pljuskovi utjecat će na vodostaje rijeka, uz mogućnost uvođenja mjera obrane od poplava, prema hidrološkoj prognozi DHMZ-a, gdje se pomno monitoriraju protoci i vodostaji rijeka. No veći problemi se, kažu hidrolozi, ne očekuju.</p><p>U višem gorju moguć je i snijeg, a u petak se očekuje smirivanje vremena.</p>