Stiže obilna kiša, olujna bura, ponegdje će čak pasti i snijeg: Vakula: 'Neće trajati kratko'

U nedjelju stiže najavljena promjena vremena i kralj babljeg ljeta. Temperature će osjetno znatno pasti. Državni hidrometeorološki zavod objavio je detaljnu prognozu koja nas očekuje dolaskom hladne fronte.

Očekuje nas jače naoblačenje sa sjeverozapada s kišom te na kopnu uz osjetan pad temperature zraka.

Lokalno su, napominju, mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a u noći na ponedjeljak u najvišem gorju može pasti i malo snijega.

Najviše sunčanog vremena i do večeri uglavnom bez oborine zadržat će se na jugu zemlje.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će umjereno jugo poslijepodne okretati na jaku i olujnu buru, najprije na sjevernom dijelu. Temperatura zraka na kopnu uglavnom između 11 i 16, na sjevernom Jadranu od 16 do 20. U Dalmaciji jutarnja od 17 do 20, a najviša dnevna između 23 i 26 °C.

Za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi meteoalarm

Za gotovo cijelu Hrvatsku DHMZ je izdao upozorenja, ponajprije zbog vrlo obilne kiše, koje bi ponegdje moglo pasti i do 70 litara po četvornome metru.

Foto: DHMZ

Upozorili su na olujan vjetar, posebno na sjevernom Jadranu i podvelebitskom području za koje su objavili crveni meteoalarm.

Ravnateljstvo civilne zaštite također je objavilo upozorenje.

[Upozorenje DHMZ-a] 🔴Prognostičari DHMZ-a izdali su za sutra crveno upozorenje za područje Velebitskog kanala ➡ očekuje... Objavljuje Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH u Subota, 14. listopada 2023.

U ponedjeljak i utorak bit će djelomice sunčano i uglavnom suho te na kopnu osjetno svježije. U srijedu u zapadnim krajevima oblačnije mjestimice s kišom, na moru i pljuskovima s grmljavinom. U ponedjeljak će puhati jaka i olujna bura koja će u utorak oslabjeti, a u srijedu će okrenuti na jugo.

Foto: DHMZ

Meteorolog HRT-a Zoran Vakula u svojoj prognozi je najavio da ova promjena neće biti kratkotrajna, ali da će vrijeme koje je pred nama ipak biti primjereno sredini listopada.

- Oblaci, povremena kiša, lokalno i obilna, praćena grmljavinom – u najvišem gorju vjerojatno i snijeg – te zamjetan sjeveroistočnjak, na sjevernom dijelu Jadrana bura, gdjekad na udare i olujna, pojačavat će osjećaj hladnoće prouzročen padom temperaturu zraka, pa će sljedeća poslijepodneva u mnogim mjestima biti hladnija od nekih donedavnih jutara, a najniža jutarnja temperatura zraka u kopnenom će se području približiti 0 °C. Dovoljno za topliju odjeću, mnogima i za početak sezone grijanja - navodi Vakula.

HAK upozorio vozače

Hrvatski autoklub objavio je posebno upozorenje za vozače. Za nedjelju najavljuju osvježenje, kišu, lokalne pljuskove, a na cestama u unutrašnjosti i mjestimičnu jutarnju maglu.

- Kolnici će mjestimice biti mokri i skliski, osobito u poslijepodnevnim satima kada su najavljeni lokalni pljuskovi. Zbog juga, a poslijepodne bure s olujnim udarima, u podvelebitskom području očekuju se ograničenja i zabrane za pojedine skupine vozila. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog juga te jake i olujne bure očekujemo poteškoće u pomorskom prometu - pišu iz HAK-a.