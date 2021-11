Danas nas očekuje promijenjivo u većini kopnenog područja i pretežno oblačno, povremeno s kišom, na Jadranu i u obliku lokalno izraženijih pljuskova. Navečer i u noći uz pad temperature zraka na zapadu unutrašnjosti susnježica i snijeg, prognozira za HRT meteorolog Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

U nedjelju na istoku Hrvatske promjenjivo, pa i pretežno oblačno. Povremeno kiša, osobito sredinom dana i poslijepodne. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, a najviša dnevna između 9 i 12 °C.





Malo niža dnevna temperatura zraka u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti umjereno i znatno oblačno. Mjestimice kiša, a navečer i u noći uz pad temperature zraka mogući su susnježica i snijeg, i to ne samo u višim predjelima. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak.



U gorskim krajevima većinom oblačno s kišom, a navečer i u noći susnježicom i snijegom. Mjestimice je moguć tanji snježni pokrivač. Na sjevernom Jadranu promjenjivo, uz sunčana razdoblja i povremenu kišu. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak. Temperatura zraka u gorju od 3 do 8 °C, navečer u osjetnom padu. Uz obalu uglavnom između 10 i 14 °C.



U Dalmaciji promjenjivo, pa i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pa i u u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 12 do 17 °C.





Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske. I pritom većinom oblačno s kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima. Puhat će jak i olujni južni vjetar pa će more biti valovito, ponegdje i jače.

"U ponedjeljak na kopnu u početku još mjestimice slabe oborine, a od sredine dana djelomično razvedravanje. U utorak i srijedu djelomice sunčano uz hladna jutra. U srijedu će zapuhati umjeren jugozapadnjak.



U ponedjeljak na Jadranu oborine uglavnom u Dalmaciji. U utorak i srijedu barem djelomice sunčano. U srijedu na sjevernom dijelu mjestimice može pasti malo kiše. U ponedjeljak će na sjevernom dijelu zapuhati bura, koja će jačati i do kraja dana proširiti se na veći dio obale, a u utorak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. U srijedu će zapuhati jugo, prognozirao je za HRT Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.