Stižu proljetne temperature! Ali pripremite se i na kišu i maglu

Ako ste planirali vikend na otvorenom, pripremite se na raznolike vremenske uvjete! Prema prognozi meteorologa DHMZ-a, subota će u većem dijelu zemlje biti djelomice sunčana, no s ponegdje prisutnom maglom, a u utorak nas očekuju promjene uz kišu i jak vjetar.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu subota će donijeti povremeno sunčane trenutke, ali i umjerenu naoblaku te mjestimičnu jutarnju maglu, osobito uz Savu i Dravu. Jugoistočni vjetar bit će povremeno umjeren, a temperature će se kretati od 0 do 2 °C ujutro, dok će dnevne dosegnuti 8 do 11 °C.

Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, uz ponegdje prisutnu jutarnju maglu i djelomično sunčano poslijepodne. Vjetar će puhati slab do umjeren južni i jugozapadni, dok će temperature biti između 0 i 2 °C ujutro te do 11 °C tijekom dana.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj jutro će početi s maglom, no kasnije će se razvedriti. Ipak, na širem riječkom području te u Gorskom kotaru poslijepodne je moguća i kiša. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, a uz obalu jugo. Temperature će se kretati od 0 do 2 °C, na moru između 6 i 9 °C, dok će dnevne dosegnuti 9 do 13 °C.

Za ljubitelje toplijeg vremena, Dalmacija će biti djelomice sunčana, iako će unutrašnjost regije ujutro biti mjestimice obavijena maglom ili niskim oblacima. Jugo će puhati slabo do umjereno, a temperature će se kretati između 3 i 5 °C ujutro, uz obalu od 8 do 11 °C, dok će dnevne vrijednosti dosegnuti ugodnih 13 do 16 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se najviše sunca, uz slične temperature i blagi južni vjetar.

Nedjelja i ponedjeljak donose djelomično sunčano vrijeme, ali ponegdje u gorju treba računati na mogućnost kiše, piše HRT. No, u utorak slijedi pretežno oblačno i kišovito vrijeme s povremenim pljuskovima, a u unutrašnjosti će puhati jak južni i jugozapadni vjetar. Temperature će biti iznadprosječne za ovo doba godine, krećući se od 13 do 16 °C tijekom dana.

Na Jadranu, nedjelja i ponedjeljak će biti djelomično sunčani, na sjevernom dijelu mjestimice s kišom. U utorak, međutim, stiže promjenjivo i kišovito vrijeme, uz povremene pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjereno do jako jugo, koje će u ponedjeljak i utorak biti i olujno.