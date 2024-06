Stiže pržiona od 30°C i potrajat će. Evo prognoze za vikend...

Nakon nestabilnog vremena, oluja i poplava, stiže ljepše vrijeme. Danas i u petak i do 30 stupnjeva!

Vrijeme za vikend

U unutrašnjosti će u subotu i nedjelju biti pretežito sunčano i vruće. Moguće je da ponegdje bude i pokojeg pljuska, posebice u Gorskom kotaru i Lici. Bit će oko 30 stupnjeva bez jakog vjetra.

Na moru će vikend biti sunčan i topao. Veća je vjerojatnost da Bartulica ispravno popuni imovinsku nego da padne kiša. Nekoliko sljedećih dana bit će stabilno i suhi, pljuskovi su mogući tek lokalno i to ono brzinski.

Hrvatska danas

Pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. Uz umjeren razvoj oblaka mala je vjerojatnost za poneki lokalni pljusak u unutrašnjosti. Ujutro lokalno moguća magla. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 15 i 20, a najviša uglavnom od 25 do 30 °C, piše DHMZ.

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne u unutrašnjosti rijetko može biti ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 16 do 21, a najviša uglavnom između 26 i 31 °C.