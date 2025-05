Stiže velika promjena vremena: Donosi jaku kišu, grmljavinska nevremena i veće zahlađenje...

U Hrvatskoj je za petak i nadolazeći vikend najavljeno po mnogima idealno vrijeme. Sunčano, bez previše vjetra, temperature od nekih 25 stupnjeva....

Ali takvo vrijeme, reći će mnogi nažalost, neće se dugo zadržati nad našim krajevima. Stiže nova velika promjena vremena koja donosi oborine....

No krenimo redom.

- Pretežno sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 24 do 29 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za petak.

Foto: DHMZ

A slično vrijeme nas očekuje u subotu...

- Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom te i dalje u većini predjela vrlo toplo, u unutrašnjosti mjestimice moguće i vruće. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju s jakim udarima, na Jadranu i južni. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, u Lici i malo niža, na Jadranu od 13 do 18 °C. Najviša većinom između 24 i 29 °C, na obali i otocima od 23 do 27 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za subotu, 3. svibnja.

Foto: DHMZ

A već u nedjelju moći će se osjetiti da stiže promjena vremena. I dalje će biti većinom sunčano i toplo, ali temperatura će pomalo pasti. No nedjelja će biti idealna kakvo nas 'otvaranje' idućeg tjedna čeka.

Foto: DHMZ

Ponedjeljak donosi kišu u naše krajeve, svugdje osim na krajnjem istoku države temperature će pasti ispod 20 stupnjeva Celzijevih....

- Ponedjeljak i na Jadranu kišan, ponegdje i s grmljavinom, uz umjereno i jako jugo. Pritom će vjerojatno biti i izraženijih pljuskova koji su na sjevernom dijelu mogući već potkraj nedjelje - stoji u prognozi HRT-a.

Prognoza za ponedjeljak, 5. svibnja | Foto: DHMZ

Oblačno s kišom nastavit će se i utorak, kiše bi u našim krajevima trebalo biti i u srijedu, temperature dodatno padaju... Primjerice, u četvrtak 1. svibnja temperatura se u Zagrebu penjala iznad 25 stupnjeva Celzijevih. Idući četvrtak najavljeno je oko 12 stupnjeva...

Prognoza za četvrtak, 8. svibnja. | Foto: DHMZ

Proljeće će opet pokazati svoju prevrtljivost...

