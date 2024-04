Stiže velika promjena vremena! Zahlađenje, moguć je i snijeg...

Danas će biti pretežno sunčano te iznimno toplo za ovo doba godine. Vjetar slab do umjeren, većinom jugozapadni, krajem dana na sjevernom Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 30 °C, piše DHMZ.

U ponedjeljak nas pak očekuje većinom sunčano vrijeme, poslijepodne ponegdje s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu će puhati umjereno jugo. Jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 13 i 18 °C. Najviša dnevna od 24 do 28, na istoku unutrašnjosti i do 31 °C.

'Ljetna' nedjelja

- U nedjelju u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano te vrlo toplo i vruće. Ujutro je mjestimice moguća kratkotrajna magla. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 11 °C, a najviša dnevna između 28 i 30 °C. Podjednako vrlo toplo i vruće te sunčano - gotovo pravo ljetno vrijeme - bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a prema večeri će prema otvorenom moru zapuhati jugo. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 12 °C, uz obalu između 13 i 17 °C. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 27 °C, u Gorskom kotaru malo niža. U Dalmaciji većinom sunčano i vrlo toplo, u unutrašnjosti ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 13 °C, na moru između 15 i 18 °C. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 29 °C. Vrlo toplo bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će biti obilje sunčana vremena. Puhat će povremeno umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar - prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.

Nakon ponedjeljka velika promjena

- U ponedjeljak u unutrašnjosti i dalje pretežno sunčano te iznadprosječno toplo za ovo doba godine. U utorak sa sjevera naoblačenje, do kraja dana s kišom, pa i u obliku pljuskova. U noći na srijedu i u srijedu većinom oblačno s kišom, a u Lici i Gorskom kotaru ponegdje sa susnježicom i snijegom. Osjetno će osvježiti. Puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar koji će u utorak okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu u ponedjeljak pretežno sunčano i vrlo toplo. I u utorak još na srednjem i južnom Jadranu djelomice sunčano, dok će na sjevernom biti promjenjivo s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, koji će još češći biti u pretežno oblačnu srijedu. Puhat će umjereno, u utorak jako i olujno jugo i jugozapadnjak koji će u srijedu okrenuti na buru i sjeverozapadnjak - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.