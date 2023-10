Stižu četiri helića za hitni spas s neba: 'Posebno su projektirani, razmišljalo se o svim detaljima'

Nadomak smo uspostave Hitne helikopterske medicinske službe, ponosno je ustvrdio ministar zdravstva Vili Beroš nakon što je jučer sletio jednim od četiri nabavljena helikoptera za konačno ostvarenje obećanja koje smo godinama slušali. Probni let od Zrakoplovno-tehničkog centra Velika Gorica do helidroma KB-a Dubrava u Zagrebu označio je, nakon Hitne pomoći na zemlji i moru, skorašnji početak rada Hitne i u zraku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata/pixsell

Hitna helikopterska medicinska služba uspostavit će se na četiri lokacije - Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Hrvatska je odabrala ponudu talijansko-španjolsko-hrvatske zajednice ponuditelja Eli Friulia, a helikopteri su na sedam godina nabavljeni u dvije grupe - za obalno te kontinentalno područje. Stoga su i mrvicu različiti - obalni su malo veći i prilagođeni za let iznad mora. Razlika je u tome i što će obalni letjeti i noću, a ovi iz Zagreba i Osijeka letjet će samo danju. A nabavili smo dva najsuvremenija Airbusa H145 za obalne baze te dva fleksibilna Airbusa EC135 za urbana i ruralna područja Zagreba i Osijeka. U zraku bi trebali biti u kontinentalnom dijelu u idućih šest, a u priobalnom području u idućih devet mjeseci, baš prije turističke sezone. U helikopter stane osam ljudi - osim pilota i pilotske posade bit će tu jedan liječnik te tehničar, odnosno sestra. Za prijevoz djece ima mjesta i za pratnju roditelja.

- Helikopteri su posebno projektirani za Hitnu medicinsku službu, nisu klasični helikopteri koji su prilagođeni ovoj usluzi nego obrnuto. Dakle, nisu ga koncipirali inženjeri nego medicinski stručnjaci. Ovo je jedini helikopter koji omogućava da se liječnik smjesti uz uzglavlje bolesnika i intubira ga. Razmišljalo se o svim detaljima, pa tako i o razlici između urbanog i ruralnog te obalnog područja, odnosno naših otoka - pojasnio je Beroš.

Zračna luka Brač bit će baza iz koje će polijetati i u koju će se vraćati helikopter ispostave Split, u Rijeci će baza biti zračna luka Rijeka, u Osijeku zračna luka Osijek, a u Zagrebu Zrakoplovno-tehnički centar Velika Gorica (ZTC). KBC Split ima helidrom Firule, KBC Rijeka helidrom Delta, KB Dubrava ima svoj na parkingu bolnice, a za KBC Osijek odabrana je privremena operativna površina. U planu su, najavio je Beroš, gradnje helidroma u sklopu KBC-a Osijek, KBC-a Rijeka, a u Zagrebu još i na krovu nove bolnice u sklopu kompleksa KBC-a Zagreb. U Dubrovniku ostaje policijski helikopter.

Brigu o helikopterima i servisiranju vodit će tvrtka Eli Friulia, kao i o pilotima, koje će nam dati na raspolaganje s ugovorenih 1500 sati leta godišnje, dok Ministarstvo zdravstva osigurava medicinsko osoblje. Nakon dojave i poziva helikopter mora biti u zraku u roku od tri do pet minuta. U slučaju lošeg vremena i nemogućnosti polijetanja helikoptera, primjerice zbog bure, na moru će se iskoordinirati akcija s brzim brodicama.

- Vrlo će brzo krenuti edukacija osoblja, to provodi tvrtka koja je dobila posao, sve nadzire Agencija za civilno zrakoplovstvo, u planu je da to završi do Nove godine. Interes djelatnika je vrlo velik, prijave već stižu, to me baš veseli - kazala je šefica Zavoda za Hitnu medicinu Maja Grba Bujević.

Naplata usluge strancima

HZZO će u sljedećem periodu, istaknuo je još ministar Beroš, razraditi i modalitet naplate ove usluge strancima.

- Omogućit ćemo svim stanovnicima i posjetiteljima Lijepe Naše mogućnost adekvatnog zbrinjavanja u okviru zlatnog sata, koje apsolutno povećava šanse za preživljavanje i smanjenje invaliditeta od određenih ozljeda. Ovo je doista velik dan za sve djelatnike u zdravstvu i mene kao ministra jer sam ostvario početno obećanje. Želimo staviti pacijenta u fokus, to nije floskula, to je doista naša životna misija - rekao je Beroš.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

S druge strane, udruga HELP, koja se već godinama zalaže za uspostavu Hitne helikopterske medicinske službe, postavlja ministru niz pitanja.

- Da smo pozvani, čestitali bismo, ali bismo postavili i sljedeća pitanja: koja je vizija HHMS-a nakon sedam godina? Koliko je bolnica pripremljeno za prihvat helikoptera na krovu ili prijevoz kolicima u trakt, bez upotrebe bolničkih kola? Koliko helikopterskih baza na pravim lokacijama smo pripremili? Koliko medicinskog osoblja (liječnika urgentne medicine ili anesteziologa, medicinskih tehničara i sestara) za rad na helikopteru imamo spremne? Kako u 'zlatnom satu' pokriti cijelu Hrvatsku s četiri helikoptera na aerodromima - nanizali su pitanja preko Facebooka.

Naime, činjenica je da osim KB-a Dubrava, KBC-a Split i OB-a Karlovac, niti jedna hrvatska bolnica nema helidrom. Ovaj u Dubravi pokriva potrebe svih zagrebačkih bolnica, a karlovački je napravljen zahvaljujući donaciji Zapovjedništva američke vojske u Europi.