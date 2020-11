Stižu nam kiša i bura, ali neće se zadržati: Dovoljno da zahladi

Od petka većinom sunčano uz slabljenje bure, a u subotu će biti i sjeverozapadnjaka. Dnevna temperatura bez veće promjene, na sjeveru niža, a ujutro postupno svježije

<p>U srijedu će u istočnoj Hrvatskoj prevladavati oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana ponegdje sa slabom kišom. Ujutro u Posavini moguća i magla. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Temperatura zraka većinom između 10 i 15 °C.<br/> <br/> U središnjoj Hrvatskoj također pretežno oblačno s ponegdje malo kiše, a u početku će biti i magle. Zapuhat će umjeren, u najsjevernijm krajevima i jači sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 10 °C, a najviša dnevna između 13 i 15 °C, piše <a href="https://www.hrt.hr/673384/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-4112020" target="_blank">HRT</a>.<br/> <br/> Na zapadu Hrvatske umjereno do pretežno oblačno, a uglavnom u gorskim predjelima mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana. U noći i ujutro po kotlinama magla, a moguća je i na otvorenom moru. Vjetar na sjevernom Jadranu slab sjeverozapadni, a poslijepodne će zapuhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, uz porast valovitosti mora. U gorju svježije, a na moru podjednako toplo kao u utorak.</p><p><br/> <br/> U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a u njezinoj unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Ponegdje može biti slabe kiše ili ponekog pljuska, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a navečer će na sjevernom dijelu zapuhati bura. Najviša temperatura većinom između 17 i 21 °C.<br/> <br/> Na jugu Hrvatske također promjenjiva naoblaka, a većinom prema kraju dana mogućnost za lokalno malo kiše. U zaobalju ujutro može biti i magle. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, osobito na otvorenom moru, koje će biti malo do umjereno valovito. Najviša temperatura oko 20 °C."</p><h2>I u četvrtak još ponegdje malo kiše, na Jadranu bure, pa stabilnije...</h2><p>"U četvrtak na kopnu još ponegdje kiša, osobito na istoku, a vjetar umjeren sjeverni. U petak razvedravanje i slabljenje vjetra, a u subotu, nakon jutarnje magle i niskih oblaka, većinom sunčano. Dnevna temperatura još malo niža, a od petka i jutarnja, uz porast vjerojatnosti za slab mraza.<br/> <br/> Na Jadranu u četvrtak vrijeme slično kao u srijedu, no bura će pojačati i proširiti se duž cijele obale, dok podno Velebita može biti i olujna. Od petka većinom sunčano uz slabljenje bure, a u subotu će biti i sjeverozapadnjaka. Dnevna temperatura bez veće promjene, na sjeveru niža, a ujutro postupno svježije.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.</p>