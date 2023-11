Stižu obilne kiše s grmljavinom i snijeg. Na snazi je meteoalarm i niz upozorenja: 'Budite oprezni'

Nakon snijega koji je u ponedjeljak pogodio područje Splita i okolice, prema prognozi Državnog hirometeorološkog zavoda, stižu obilni pljuskovi uz grmljavinu, a u gorju susnježica i snijeg.

Snijeg u Dugopolju

Na zapadu će u poslijepodnevnim satima prestati oborine, a zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Na Jadranu u početku jugo i jugozapadnjak u okretanju na jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 3 do 6, na Jadranu između 6 i 10 °C. Najviša dnevna od 5 do 9, a na obali i otocima od 11 do 15 °C.

Zbog lošeg vremena, DHMZ je izdao niz upozorenja. Za dio srednje i južne Dalmacije izdali su narančasto upozorenje zbog jakog vjetra. Pomorcima se savjetuje oprez zbog olujnih brzina vjetra i visokih valova. Katamarani i trajekti možda neće voziti, pa je važno pratiti informacije o prometu.

Žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme na snazi je za druge dijelove zemlje. Za Istru, Velebitski kanal, sjevernu Dalmaciju, Kvarner i Kvarnerić na snazi je upozorenje zbog jakog, ponegdje i olujnog vjetra. Riječka regija ima upozorenje i zbog grmljavinskog nevremena, a kninska regija zbog kiše. Splitska i dubrovačka regija su upozorene na vjetar, kišu i grmljavinsko nevrijeme.

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - poručuje DHMZ.

Prognoza za ovaj tjedan

U srijedu djelomice sunčano, ujutro još ponegdje na jugu malo kiše, a u gorju i na istoku snijega. Umjereno i pretežno oblačno s kišom i južinom već u četvrtak, a svuda češćom i ponegdje obilnom oborinom u petak, osobito na Jadranu i predjelima uz njega.

S padom temperature u petak će ponajprije u gorju kiša prelaziti u snijeg. Na kopnu vjetar slab pa umjeren jugozapadni i u petak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, u srijedu ujutro i bura, na udare lokalno olujna.