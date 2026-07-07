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Stižu pljuskovi s grmljavinom!

Piše HINA,
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Stižu pljuskovi s grmljavinom!
Foto: Pixsell//
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Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju

U utorak će Bit će pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, a poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u gorju, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34 stupnja Celzijevih.

Prema prognozama DHMZ-a, i u srijedu će biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U sjevernim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj uz više oblaka moguća je mjestimice kiša ili pokoji pljusak.

Foto: DHMZ

Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadnjak, a navečer će na sjevernom dijelu okrenuti na mjestimice jaku buru.

Minimalna temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 24 °C, a maksimalna između 27 i 30, na Jadranu 30 i 33 °C.

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