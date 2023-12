Stjepan Mesić danas navršio 89 godina: 'S političarima nikad ne slavim i to je jako dobra odluka'

Osjećam se dobro ali bio sam malo prehlađen, pa imam malo problema s govorom, ali inače je sve u redu, rekao je za 24sata Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske, koji danas slavi svoj 89 rođendan.

Mesić je 1934. godine rođen u Orahovici, a osim što je bio predsjednik Hrvatske u dva mandata, imenovan je, nakon prvih višestranačkih izbora, prvim predsjednikom Vlade Republike Hrvatske. Kako kaže, ovogodišnji rođendan provest će u društvu svojih prijatelja.

- Čeka me isto društvo kao i prošle godine, mislim da će biti jako dobro. Nisam jedan od tih ljudi koji se druži u tim skupinama političara, ja sam uvijek svoje privatne stvari rješavao s prijateljima. Ni rođendan, ni imendan, ni Novu godinu nikada nisam slavio s političarima. Uvijek sam bio s prijateljima te rodbinom i mislim da sam bio u pravu - kaže nam Mesić.

Početkom 1991. Mesić je imao važnu ulogu u sprječavanju puča generalske vrhuške bivše JNA protiv demokratski orijentiranih republika Hrvatske i Slovenije, a danas gledajući s te pozicije kaže da ovo što se događa u Gazi i Ukrajini mora prestati.

- Gaza, kao rat, mora prestat biti prva tema na našim televizorima, to treba što prije završiti. Što se tiče Ukrajine, ono što nije riješila diplomacija nažalost završilo je s ratom, sa stotinama i tisućama martvih, otvoreno mogu reći da rat ne može završiti na bojnom polju - tvrdi Mesić i dodaje;.

- On ne može završiti pobjedom ove ili one strane, Ukrajina je dobila milijune tona oružja da pobjedi Putinovu Rusiju, a s druge strane Rusija ima toliko mogućnosti da može desetke godina ratovat. Kada je to istina vratimo se diplomaciji, završimo rat. To je moguće, nadam se da će ljudi imati toliko razumijevanja za osjećaj svijeta da zaustave taj rat i sjednu za diplomatski stol - dodao je Mesić.

Uoči 2024. u kojoj nas očekuju i izbori, poslao je poruku svim hrvatskim građanima.

- Nadam se da će Hrvatska smoći snage da svoju sudbinu da u ruke onih koji znaju što treba napraviti i kako se to treba napraviti. Koji znaju procijeniti situaciju, procijeniti naše suradnike, naše saveznike, ali prije svega procijeniti naše mogućnosti i da imamo takvu politiku da građani mogu biti zadovoljni. Ja se tome nadam, poslije narednih izbora da se i Hrvatska nađe među zemljama koje ne žele nešto izvan mogućeg, nego samo da ostvarimo ono što je moguće, a to je da u miru razvijamo svoju zemlju - zaključio je Stjepan Mesić.