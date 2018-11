Stjepan Tuđman: "Dobitak na lotu ili kladionici bi me spasio"

Činjenica je da postoji dug. Sve dok sam mogao, vraćao sam ga. Otišao sam u mirovinu i sad mi se od nje oduzima. Nemam ga otkud drugdje vratiti.

Rekao nam je to Stjepan Tuđman nakon što je u javnost procurilo da je država sjela na obiteljsku vilu u zagrebačkoj Nazorovoj ulici. Uknjižili su se zbog duga od 192.652 kune, koja je stavljena na suvlasnički dio vile, koji je bio u vlasništvu Stjepana Tuđmana. On je, pak, darovnim ugovorom svoj dio prepisao na kćeri, a ostalo mu je “pravo stanovanja”. Dug je, kaže Tuđman, nastao na ime PDV-a od restorana Lady Šram, koji je u zagrebačkoj Mesničkoj ulici otvorio 1997. godine. Restoran je zatvorio tri godine kasnije zbog lošeg poslovanja, ali dug je ostao.

Prije godinu dana na ime duga mjesečno je ostajao bez trećine, a zbog novih pravila trenutačno mu mjesečno odlazi četvrtina mirovine. Kolika je nije otkrio. Nametnulo se pitanje koliko vremena će mu trebati da ovim tempom otplati dugovanje zbog kojeg se država uknjižila na vlasništvo.

- Tko to zna!? Ne znam. Morat ću se očito pobrinuti na neki drugi način kako bih riješio taj problem. Možda dobijem na lotu ili sportskim prognozama. Igram ih svaki tjedan. Morat ću to nekako riješiti - navodi Tuđman. Zabilježba na obiteljskoj vili Tuđmanovih provedena je kroz zemljišne knjige. Vila je etažirana na četiri suvlasnička dijela, od kojih Stjepanu Tuđmanu, odnosno njegovim kćerima, pripada dvoetažni šesterosobni stan na prvom katu i u potkrovlju ukupne površine 328 četvornih metara.

Nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana vila je podijeljena na četiri jednaka dijela. Ostali dijelovi vile pripadaju majci Ankici, bratu Miroslavu i sestri Nevenki. Stjepan Tuđman u svojoj poduzetničkoj karijeri preko tvrtke Domovina holding imao je aranžmane s Hrvatskom vojskom i državnim tvrtkama te Studentskim centrom, koji je godinama opskrbljivala voćem i povrćem.

Imao je brojne tvrtke

Osnovao je i tvrtku Domovina consulting, a 2006. Patria film, koja se trebala baviti snimanjem filmova. Uz sve to, bavio se i ugostiteljstvom. Njegove tvrtke uglavnom su ugašene, a posljednje dvije, Domovina holding i Domovina d.o.o., nakon zaključenog stečaja izbrisane su iz sudskog registra.

O Tuđmanovoj djeci i unucima uglavnom se piše samo tijekom obljetnice Franjine smrti ili, kao u ovom slučaju, kad netko od njih ima “klasični problem hrvatskih građana”, poput Stjepana. S obzirom na to da je u Hrvatskoj u zadnjih 18 godina provedeno više od 12 milijuna ovrha, Stjepan nije iznimka nego jedan od mnogih. Poseban je samo zato što se u toj nesretnoj masi našao kao sin prvog hrvatskog predsjednika. Tuđmanovi unuci uglavnom studiraju i uređuju internetsku stranicu posvećenu djedu pod nazivom www.tudjman.hr Tako je djed i nakon smrti uspio Tuđmanove i Košutićeve pogurati u poslovnu suradnju.

Unuka izašla iz HDZ-a

Što će svijet o djedu Franji ondje čitati, određuju Dejan Košutić, Siniša Košutić, Nina Tuđman Vuković, Ivana Tuđman, Ana-Marija Tuđman i Nera Tuđman. Od Tuđmanovih unuka posebnu pozornost javnosti privukla je starija Stjepanova kći Nera Kristina Tuđman. Ona je u ožujku ove godine naprasno istupila iz djedove stranke. Odlučila je vratiti HDZ-ovu stranačku iskaznicu zbog toga što je predsjednik stranke Andrej Plenković odlučio ratificirati Istanbulsku konvenciju. Za nju su neprihvatljiva sva HDZ-ova “lijeva skretanja”. O tome je bila progovorila za Hrvatski tjednik te je pojasnila i kako se upisala u HDZ:

- Bilo je to onda kad su Tomislav Karamarko i Milijan Brkić došli mojoj baki (mislim da je to bilo u listopadu 2012.) i donijeli nam članske iskaznice, uz jednu važnu napomenu: ‘Nismo došli k vama da bismo vas vratili u HDZ nego smo došli da HDZ vratimo Tuđmanima’! Naravno da sam onda i ja prihvatila da uđem u HDZ - naglasila je i dodala:

- Inače, ako niste znali, prethodno je Sanader elegantno eliminirao iz stranke moju baku i mog oca prilikom izrade novih članskih iskaznica. Usput, u vrijeme Sanadera niti slika moga dide nije se smjela vidjeti u središnjici HDZ-a - dodala je. Nera Kristina, osim što zagovara Tuđmanove ideje, studira na Pravnom fakultetu. Da joj je “Hrvatska u srcu” pokazuje i na Facebooku, gdje joj je to i naslovna slika. A njezina mlađa sestra Ana Marija studira na Ekonomskom fakultetu “Bachelor Degree in Business” (BDiB). Riječ je o četverogodišnjem studijskom programu iz 2009. koji je jedini studij poslovne ekonomije isključivo na engleskom jeziku u Hrvatskoj.

Godina faksa od 28.000 kuna

Na službenim stranicama fakulteta piše da akademska godina ovog studija košta 28.000 kuna. Nije poznato plaća li joj to umirovljeni otac Stjepan, koji zbog dugovanja državi ima opterećenu mirovinu, ili plaća sama. Franjina kći Nevenka, zvana Seka, cijeli život je u poslovnim vodama iako su se Franjo i Ankica nadali da će poraditi na svom umjetničkom talentu. Naime, bila je nadarena za slikarstvo, no umjesto umjetnosti, Nevenka se predala ljubavi. Otac i majka nisu na početku odobravali njezinu vezu sa Stevom Košutićem, no Nevenka je toliko bila zaljubljena da je bježala roditeljima kroz prozor u zagrljaj svojoj ljubavi. Sa Stevom je dobila sinove Dejana i Sinišu. Ljubav je pukla 1978. i Nevenka se vratila u Zagreb.