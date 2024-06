Što dobijemo kad spojimo gen Z i lokalne proizvode? Prestižno priznanje, zlato i srebro!

Zlatna medalja za Best Use of YouTube i srebrna medalja za Best Use of AFP Web TV prestižnog natjecanja Native Advertising Awards pripale su našem video showu “JoomBoos na selu”. S ovim uspjehom, 24sata sada broji preko 170 nagrada, od kojih više od 100 je osvojio naš native studio.

Lidl je želio istaknuti svoje proizvode iz kolekcije "Okusi zavičaja", a tko bi to bolje predstavio od najjačeg medijskog brenda za generaciju Z i Alpha, JoomBoosa? Misija je bila jasna: učiniti Lidl i proizvode kolekcije “Okusi zavičaja” omiljenim izborom za gen Z. Kako smo to postigli? Pokazali smo proces proizvodnje omiljenih lokalnih proizvoda, napore malih proizvođača i put od farme do stola.

Naime, naša misija nije bila samo promovirati proizvode, već i približiti mladoj publici proces proizvodnje lokalnih proizvoda, od zagorskih brežuljaka do Jadranskog mora i slavonske ravnice. U šest epizoda, influenceri su iskusili život na selu, uz pomoć lokalnih mentora koji su im pokazali sve - tradicionalnu izradu kruha, sječu drva, brigu o domaćim životinjama... a to su samo neki od izazove u koje su se upustili. Pravi seoski život, ali i pravi izazovi, začinjeni dozom humora i opuštenom atmosferom generacije Z. Svaka epizoda je bila prilika da se publici približi srž lokalne proizvodnje i važnost očuvanja tradicionalnih vrijednosti.

VIDEO JOOMBOOS NA SELU (Official teaser) - Alen, SaamoPetraa, Erik, Tena, Perica, Karla Lucija, Patrik | Video: joomboos

Kroz svježi pogled generacije Z i digitalni video format, "JoomBoos na selu", predstavili smo selo i prirodu kao mjesta koja imaju budućnost i nude drugačiju kvalitetu života.

Antica Vulić, Commercial manager za JoomBoos i 24sata Video, istaknula je: “Nakon brojnih inovativnih projekata posljednjih godina ove godine smo se vratili korijenima, točnije - životu na selu. Uz punu podršku našeg klijenta LIDL i njihove Okuse zavičaja kreirali smo sadržaj koji koristi sve digitalne platforme kako bi slavio ruralnu sredinu, poljoprivrednike i rad na zemlji, te smo pozitivno utjecali na stav naših mladih gledatelja prema ovakvom načinu života. Na osvojene nagrade gledamo kao na dokaz kako povjerenje klijenta u našu kreativu vodi do odličnih reakcija publike te u konačnici i do priznanja struke”

Sve projekte 24sata pogledajte ovdje!