Nostradamus, francuski liječnik i astrolog pravog imena Michel de Nostredame, uspio je predvidjeti neke ključne trenutke u povijesti čovječanstva kao što su 9/11, uspon Adolfa Hitlera u Njemačkoj, smrt JFK-a te veliki požar u Londonu.

Iako je umro 1566. godine, svijetu je ostavio mnoga proročanstva, odnosno njih 942 koja se nastavljaju do 3793. godine.

Proročanstvo od kojeg strahuje veliki broj ljudi je to da se sprema Treći svjetski rat koji će trajati 30 godina. No, evo što je Nostradamus predvidio za 2022. godinu.

Udar meteora

Zadnjih nekoliko godina previđanja Nostradamusa uključuju i veliku prijetnju iz svemira. I za 2022. je francuski je astrolog predvidio "vatru s neba koja pada". Asteroid bi, prema predviđanjima, udario u Zemlju i uzrokovao velike tsunamije koji bi uništili dio svjetske populacije.

Tijekom ove godine kraj Zemlje je prošao asteroid 2021GW4, no nije predstavljao veliku prijetnju.

Rat u Europi

Jedna od Nostradamusovih predviđanja za 2022. je rat u Europi i invazija Francuske. U svojim je stihovima, među ostalim, napisao kako će doći do velike štete.

- Kako je Francuska dobra prema objema, bit će je mnogo - jedan je od njegovih stihova oko ovog predviđanja.

Obzirom da je većina njegovih predviđanja nejasno napisana u stihovima, nije poznato radi li se o izbijanju Trećeg svjetskog rata, ili možda o nečemu drugome.

Inflacija

Još jedno negativno predviđanje Nostradamusa za 2022. godinu odnosi se na porast cijena i ekonomiju koja propada. Obzirom da je svjetska ekonomija zadobila veliki udarac kad je 2020. godine izbila pandemija korona virusa, a porast cijena se u Hrvatskoj posljednje osjetio na cijenama goriva, ovo je jedno od vrlo mogućih predviđanja.

Nostradamus tako predviđa da će inflacija izmaknuti kontroli te da će se u potpunosti past vrijednost američkog dolara. Zlato, srebro i bitcoin će se smatrati imovinom i ljudi će sve više ulagati u njih.

- Med će koštati više od voska za svijeće - jedan je od stihova iz njegovog predviđanja u kojem navodi i da će cijena pšenice značajno porasti.

Globalno zatopljenje

Još jedno predviđanje Nostradamusa za koje se može reći da je već počelo. Globalno zatopljenje i svijest o njemu je jedna od gorućih tema posljednjih nekoliko godina, a u listopadu ove godine su se sastali čelnici 200 zemalja svijeta kako bi razgovarali o zajedničkim rješenjima smanjenja globalnog zatopljenja.

Podsjetimo, tijekom ove godine je svijet svjedočio mnogim elementarnim nepogodama kao što su poplave i požari pa stoga ovakvo Nostradamusovo predviđanje i nije neočekivano.

Glad

Ako se ostvare predviđanja o ratu, globalnom zatopljenju i inflaciji, logično je za pretpostaviti kako će se ostvariti i iduće Nostradamusovo predviđanje o porastu gladi u svijetu.

No, tu nije kraj. Sve veći broj ljudi koji gladuju će dovesti i do porasta kretanja stanovništva, odnosno migracija. Zbog toga će, predviđa Nostradamus, sve više njih umirati na moru, pokušavajući doći do obala drugih država.

Umjetna inteligencija

Tehnologija je posljednjih desetljeća toliko napredovala da je teško reći što nam budućnost donosi. Nostradamus nije optimističan.

Umjetna inteligencija, previđa Nostradamus, mogla bi preuzeti cijeli svijet. U svojim stihovima spominje "novog mudraca" čiji su učenici "pozvani da budu besmrtni".