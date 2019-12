Što je ovo, vraća nam se ljeto? Temperature i do 19 stupnjeva!

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti barem djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 4 °C, a najviša dnevna između 10 i 13 °C.

U središnjoj Hrvatskoj još toplije, s dnevnom temperaturom zraka ponegdje i oko 15 °C. Bit će djelomice sunčano uz povremeno umjeren do jak jugozapadni vjetar, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenljivo oblačno, ponegdje uz mogućnost za malo kiše i to uglavnom na riječkom području. Puhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 7 °C, uz obalu između 10 i 14 °C, a najviša dnevna od 11 do 16 °C.

U Dalmaciji uglavnom suho, djelomice sunčano i razmjerno toplo. Puhat će umjereno i jako jugo, prema otvorenome moru i olujno, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Najviša dnevna temperatura od 14 do 17 °C. Na samom jugu i do 19 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Podjednako za prosinac iznadprosječno toplo bit će i na jugu Hrvatske, uz djelomice sunčano vrijeme, ali uz povremeno više oblaka mjestimice može biti kratkotrajne kiše. Puhat će umjereno i jako jugo. U novome će tjednu biti toplo kao malo kada u drugoj polovici prosinca, mnogima vjerojatno i neugodno, osobito na Jadranu, gdje će biti izražene južine, iako do srijede uz visok i relativno postojan tlak zraka.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

U većini će krajeva našeg dijela Europe i srednja najviša - najčešće poslijepodnevna - temperatura zraka, i srednja najniža - najčešće jutarnja - biti blizu rekordno visokih vrijednosti u znanoj povijesti mjerenja.

Pritom će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj biti većinom suho i barem djelomice sunčano, ponegdje uz uglavnom kratkotrajnu jutarnju maglu, te povremeno umjeren, osobito u gorju i jak jugozapadnjak. U južnijim će pak krajevima biti oblačnije, uz povremenu mjestimičnu kišu, poslije srijede na Jadranu vjerojatno i obilnije pljuskove s grmljavinom, te uz gotovo svakodnevno umjereno i jako jugo, uglavnom na otvorenome moru i olujno.

'Pripremite se ljudi moji, ide tjedan kao rijetko koji!'

- U novome će tjednu u unutrašnjosti biti djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. U četvrtak i subotu prolazna naoblačenja, mjestimice s kišom, uz manji pad temperature zraka. Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak koji će u četvrtak oslabjeti, a u petak ponovno pojačati.

Na Jadranu veći dio novoga tjedna izražena južina, te promjenljivo oblačno, mjestimice uz kišu, osobito na sjeveru i jugu. U četvrtak i subotu prolazna jača naoblačenja s češćom kišom, pa i u obliku pljuskova. Puhat će umjereno i jako, prema otvorenome moru i olujno jugo, koje će u četvrtak oslabjeti, a u petak ponovno pojačati - prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Tema: Hrvatska