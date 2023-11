'Što je Pupovac bacao vijenac u Dunav, bacao ga je, ove godine neće, napravit ćemo živi lanac'

Najavio sam prošle godine da Milorad Pupovac više neće bacati vijenac u Dunav i da neće prljati žrtvu Vukovara. Ja do svoje riječi držim i ove godine Pupovac neće baciti vijenac. Nismo mi siledžije, nasilnici niti huligani, ali postoji crta ispod koje se ne ide, a ovo je ta crta, poručio je zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe naglasivši kako SDSS bacanjem vijenca 17. studenog, dan prije Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, krši Zakon o mjestu pijeteta Vukovara i to uz dozvolu Andreja Plenkovića.

Stoga najavljuje da im ove godine to neće proći jer će on skupiti ljude i napraviti živi lanac pred Dunavom.

Pokretanje videa ... Stipo Mlinarić o SDSS-ovom bacanju vijenaca u Dunav | Video: 24sata/pixsell

- Za taj Zakon su digli ruke Pupovac i SDSS, članci 6., 7. i 8. govore da su dani pijeteta u Vukovaru 17., 18., 19. i 20. studenog i točno tamo stoji kome se pijetet odaje, kao što su i navedena mjesta gdje se odaje pijetet - to su vukovarska bolnica, braniteljsko groblje, Ovčara, Borovo Commerce, Velepromet - Dunav, gdje Pupovac dolazi raditi performans, to nije. Prošle godine smo ga čekali na Dunavu pa nas je zaobišao i otišao sat vremena prije. Neka kaže kome ga baca, tko je ubijen 17. studenog tamo gdje ga baca? S ovim krše i Zakon koji su izglasali, ali ako će ga ove godine kršiti, ja ga čekam tamo. S koliko ljudi? 100, tisuću, 5000, to je na meni, ali stat ćemo u živi lanac i nećemo dati da se krši zakon. U miru, tišini, bez ekscesa, ali neće ga baciti - najavljuje zastupnik Domovinskog pokreta.

Odbacuje teze da ove godine to rade kao dio predizborne kampanje jer su iduće godine izbore.

- Upozoravali smo ranije, ali se ne sluša. Nije ovo predizborno, najavio sam to još prije godinu dana. Izbori su već mogli proći, mi bismo se isto postavili i tada. Vukovar je iznad politike, vukovarska žrtva je iznad svega, a truje je Pupovac s Plenkovićem, koji mu to dozvoljava. Zašto je izabrao 17. studeni? Time stavlja znak jednakosti između agresora i žrtve. Ne može to tako, Milorade. Što je Pupovac bacao vijenac, bacao ga je, ove ga godine neće baciti - ponovio je.

Nije im nikakva namjera raditi incidente niti će ih raditi, dodaje.

- Do incidenta neće doći, nema razloga, mi ćemo se uhvatiti u živi lanac, jedino netko može nas napasti, a ako je Plenkoviću u cilju hapsiti branitelje dan prije Kolone sjećanja, slobodno neka hapsi. Pozivam SDSS da lijepo dođu u Kolonu sjećanja 18. studenog, to očekujem ako su za pomirbu. A ako ikome i bacaju vijenac, slobodno neka ga bacaju u srpnju, kolovozu, rujnu, kako su navodili muljajući s datumima, neka dovezu šleper vijenaca, nitko ih neće pogledati, mi nemamo problem s time ako je netko od srpskih civila stradao, samo je pitanje od koga je stradao, ali 17-og ne - naglasio je.

Komentirajući prijedlog Ivana Anušića za novog ministra obrane, Mlinarić je najavio da će glasovati protiv njega jer su oporbena stranka.

- On je kandidat Andreja Plenkovića, a poruka budućem ministru obrane je - Ivane, nemoj biti kao Tomo Medved i Ante Deur, nemoj sagnuti glavu pred Plenkovićem, ostani svoj - poručio je dodavši kako Anušić u ovih idućih šest mjeseci, obzirom na izbore, neće upoznati ni sve ljude u Ministarstvu, a kamoli da će nešto napraviti.

- On je tu stavljen kao još jedan smokvin list, uz Medveda, da bi Plenković sebe zaštitio - istaknuo je.