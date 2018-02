'Što je nekretnina novija, to će komunalna naknada biti veća'

Što se tiče nadolazeće izmjene zakona koje Ministarstvo graditeljstva priprema, ministar Štromar izjavio je kako to neće biti porez na nekretnine, već samo "komunalna naknada koja se koristi kasnije za kvalitetniji život u zajednici", a kao primjer je izjavio čišćenje snijega, uličnu rasvjetu i slično.

No, oni koji žive u novijim i kvalitetnijim nekretninama ipak će plaćati više komunalne naknade od onih koji žive u starijima. Ministar Štromar kazao je kako se za granicu godina starosti nekretnine još uvijek nisu odlučili.

- Želimo da oni koji su siromašniji, koji imaju lošiju nekretninu da plaćaju manje, a oni koji imaju bolju - da plaćaju više. Bit će različiti koeficijenti i obzirom na to gdje se nalaze - dodao je Štromar te još jednom potvrdio da će se postotak plaćanja računati prema tome u kakvom je stanju nekretnina i u kojem je dijelu grada smještena.

Obzirom na sve češće odlaske mladih iz Hrvatske, Štromar je najavio i kako će se ministarstvo potruditi da do ljeta donese izmjenu zakona o subvenciji za kupnju nekretnina.

- Preko 2.300 mladih obitelji je kupilo stan ili kuću, ili počelo graditi kuću. Postoje neke negativnosti u našoj analizi i išli bismo u izmjenu zakona kako bismo poboljšali. Trebali bismo donijeti odluku u roku 3-4 tjedna - najavio je, no istaknuo ipak kako je za neke detalje ipak prerano govoriti.

- Zakon treba biti jednostavan u primjeni, ali iznimno koristan. No, da - razmišljamo o subvenciji - rekao je.

Na pitanje hoće li zbog subvencija i komunalnih naknada rasti i cijene nekretnina, kazao je da neće. Razlog tome je, ističe, da cijene nekretnina rastu kada raste i standard te plaće u državi.

Ovršni zakon

No, što se tiče kupnje nekretnina, raznih kredita i ovrha, veliko je pitanje i dalje vezano uz one građane koji su blokirani.

- Nitko nije sretan u situaciji u kojoj imamo blokirane građane. Vlada radi na tome, mijenjat će se ovršni zakon i to brže nego što se govori. HNS isto analiza postojeći zakon i radimo na tome koje promjene bi bile dobre da omogućimo građanima da ne ulaze u takva 'ropstva' u koja su ulazili do sad - istaknuo je Štromar te dodao kako je izmjena zakona uvijek proces te da ga se treba dobro pripremiti.

- Mislim da je osnovni problem u zakonu što jedan dug od 100 kuna brzo naraste do 1000, a da nisu uključene kamate, nego naknade. Te procedure su preduge i komplicirane. Mislim da birokratski moramo smanjiti broj naknada i pojednostavniti ih - objasnio je.

Energetske obnove kuća

Što se tiče energetskih obnova privatnih kuća, Štromar je objasnio kako je to bio model Ministarstva zaštite okoliša, no da će Ministarstvo graditeljstva dati dio budžeta. No, što se tiče građana, i dalje zbog europske direktive ne mogu dodijeliti novac. Ministarstvo je zatražilo da se to promijeni, ali još uvijek nije.

S druge strane, krenuo je natječaj i za javne subvencije.

- Interes je velik. Mi smo otvorili natječaj 15.1., a sad je već 200 posto više prijavljenih nego što imamo sredstava. Privremeno ćemo ga zatvoriti i pokušati pronaći još subvencija kako bismo nastavili s natječajem. Gradovi i općine su se dobro pripremili, štedjet će se struja i drugi energenti prilikom hlađenja i grijanja i bit će bolji uvjeti za one koji koriste usluge, ali i za djelatnike. No, ostat će i nešto novaca jer se neće koristiti toliko energije. Gradovi će onda moći uložiti u vrtiće, rasvjetu... posebice ruralni dio Hrvatske, odakle ljudi odlaze, može biti ponovno zanimljiv da ljudi tu ostaju i imaju iste mogućnosti stanovanja kao ljudi u velikim gradovima - objasnio je.

PDV manji?

Štromar ističe kako je za odluke o poreznim rasterećenjima potrebno provesti brojne analize prije svega.

- Ako padne stopa za trgove na 25 na 24 posto, i ako analize i struka to pokazuju, mi ćemo to podržati. Mi bi kao odgovorni političari trebali donijeti odluku za dobrobit države. Ukupna porezna rasterećenja će, siguran sam, biti niža i na tome se radi. A što će biti točno niže, to ćemo još vidjeti - objasnio je.

Na pitanje od odnosu HNS-a sa HDZ-om, obzirom na nedavni komentar Milijana Brkića da se ništa neće postići dok se HDZ i SDP ne dogovore, Štromar je rekao kako podupire stav da se stranke trebaju dogovarati, no da građani ne bi trebali patiti jer ne donose kvalitetne odluke.

- Poziv Brkića SDP-u je dobro došao i ja pozivam sve stranke da se radi na tome i da se daju kvalitetni prijedlozi tako da svima u državi bude bolje. Ja se ne bojim hoće li HDZ uzeti SDP za partnera i maknuti HNS - ako će to biti bolje za državu, ja s time nemam problema. Naša stabilnost bi trebala opstati još barem tri godine, a onda neka građani procijene jer bila korisna - istaknuo je.

'Ako Agrokor padne, dolazi kriza'

Stabilnosti je velika prijetnja i Agrokor.

- U slučaju stečaja i nedonošenja odluka bitnih za vjerovnike, smanjit će se broj radnih mjesta i Hrvatska će opet biti u krizi. Vjerovnici se trebaju što prije i što kvalitetnije dogovoriti. Nagodba nije završena i svi se trude da se ona napravi na što bolji način. To radi povjerenik sa svim sudionicima u procesu. Nakon što se ona potpiše, neka Hrvatska ne padne, nego da raste i da gospodarstvo ide dalje - to je moj apel. Ako krene u tom smjeru, sve će biti dobro. Drugi scenariji nisu dobri - pojasnio je Štromar te za kraj istaknuo kako ne želi komentirati slučaj Ramljaka jer za to postoje nadležne institucije koje će ustvrditi postoji li ili ne sukob interesa.