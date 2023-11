Što otkriće o DNK na nožu znači za BBB-e? Grčki odvjetnik tvrdi: 'Imaju još 11 ozbiljnih optužbi'

Još uvijek nismo dobili službenu obavijest da je analiza pokazala kako se DNK ubijenog navijača AEK-a Michalisa Katsourisa nalazi na nožu uhićenog grčkog navijača. Ako je to točno, bit ćemo u odličnoj poziciji jer bi se pokazalo točnim ono što otpočetka govorimo da naši klijenti nisu ubili Katsourisa. To je dobar razvoj događaja, međutim hrvatske navijače zbog tog otkrića ne mogu pustiti iz zatvora. Još uvijek se vodi druga istraga za 11 kaznenih djela koja im se stavljaju na teret. Najteža je ona za zločinačko udruživanje. Dakle i dalje imamo ozbiljne optužbe - rekao je za 24sata Athanasios Kaimenakis, odvjetnik hrvatskih navijača koji se nalaze u grčkim zatvorima.

Naime, grčki mediji objavili su kako su analize pokazale da se DNK ubijenog navijača AEK-a Michalisa Katsourisa nalazi na nožu grčkog navijača koji je uhićen u četvrtak.

Grčki odvjetnik Kaimenakis za 24sata objašnjava kako oni kao obrana nastoje dokazati da hrvatski navijači nisu udruženi u zločinačku organizaciju.

- Prvo smo pokušavali dokazati da nemaju veze s ubojstvom, a sad da se ne radi o organiziranom kriminalu, već da su samo došli podržati tim, a ako je došlo do tuče da to nije bio organizirani kriminal. Naime, u Grčkoj kazneno djelo za organizirani kriminal uglavnom ima veze s drogom oružjem, trgovinom ljudima, riječ je o kaznenim djelima u koje je uključen novac. U ovom slučaju novac zasigurno nije uključen - naglasio je grčki odvjetnik.

Ključan trenutak je u prosincu

Kad završi ta istraga, a očekuje da bi se to moglo dogoditi početkom prosinca, tad će zatražiti njihovo puštanje iz zatvora.

Snimka na kojoj se, po svemu sudeći, vidi trenutak kada navijač AEK-a ubada Michalisa bila je ključna u konačnom razotkrivanju ubojstva. Snimka je do hrvatskih medija došla posredstvom navijačkih krugova, a bila je presudna za snažniju reakciju hrvatskih vlasti prema vlastima u Ateni. Kada je snimka prezentirana nekim našim visokopozicioniranim dužnosnicima oni su shvatili svu razinu zataškavanja i aljkavosti grčkih vlasti i odlučili zauzeti znatno čvršći stav oko rješavanja sudbine naših navijača.

Pravni stručnjaci upućeni u slučaj rekli su nam da ovakav razvoj događaja olakšava situaciju za hrvatske navijače koji se od kolovoza nalaze u grčkim zatvorima.

- Otpada jedno kazneno djelo, riječ je naravno o najtežem kaznenom djelu za ubojstvo, no to ne znači automatsko ukidanje zatvora, ali je nešto što se otpočetka tvrdilo, a to je da uhićeni hrvatski navijači ne nose noževe kod odlazaka na utakmice i takve obračune. Postoji još optužba za zločinačko udruživanje koje je drugo najteže kazneno djelo nakon ubojstva, a koje im se stavlja na teret. To će zapravo biti teško dokazivo jer je potrebno dokazati kontinuitet zločinačkog djelovanja, to bi značilo da su i ranije činili kontinuirana kaznena djela što je zapravo nemoguće dokazati. Za zločinačko udruživanje važna je hijerarhija i potrebno je dokazati da je ta grupacija već ranije zločinački djelovala, a toga nema. Nigdje ne postoji da je utvrđeno da su oni ranije zločinački djelovali. To nije utvrđeno ni u jednoj presudi. Osim toga tereti ih se za sudjelovanje u tučnjavi, oštećenje tuđe imovine, držanje oružja i tako dalje. Sve ovo su lakša kaznena djela - objašnjavaju nam pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali.

U Grčkoj se ubojstvo kažnjava doživotnom zatvorskom kaznom, dok je kazna za zločinačko udruživanje do 10 godina zatvora, kako nam objašnjavaju pravni stručnjaci. Za ostala kaznena djela koja se stavljaju na teret uhićenim hrvatskim državljanima predviđene su kazne zatvora do dvije i tri godine ili pak novčane kazne.

Grčki odvjetnik Kaimenakis na kraju pak dodaje kako ni s obzirom na nove okolnosti trenutno ne mogu zatražiti puštanje iz zatvora za hrvatske navijače jer bi im sud u ovom trenu to odbio.

- Treba pričakati završetak druge istrage. Znat ćemo više početkom prosinca - zaključuje.