- To je očekivana vijest. Virusi ne znaju granice i oni se šire. To znači da očekujemo treći val, prvi je bio prošlog proljeća, drugi smo imali ovu zimu i treći sad. Britanski soj je zarazniji, što je velika opasnost da će se širiti. To je sad utrka s vremenom, trebamo što prije procijepiti ljude, da spriječimo virus da se širi. Treći val nam ne gine - rekao je Pušćenik za N1.

Dodao je da se o virusu i dalje puno uči, ali da je ključ u pridržavanju epidemioloških mjera, održavanju distance i nošenju maski.

- Upoznati smo da se ljudi opuštaju, misle da virus više nije među nama, a virus je i dalje među nama - rekao je Pušćenik.