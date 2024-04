Što se to kuha u Mostu? Svađa supružnika Raspudić i Miletića oko liste za Europski parlament

Prije predaje lista za Europski parlament u političkim kuloarima pojavila se priča o svađi bračnog para Raspudić i Marina Miletića oko mjesta na listi za predstojeće europske izbore, a Selak Raspudić i Miletić sukobili su se i u izbornoj kampanji oko pitanja pobačaja.

Kuloari bruje kako je Marija Selak Raspudić odbila biti na listi za Europski parlament i to jer se na istoj našao Marin Miletić. Prema ranijim informacijama navodno je upravo ona trebala i nositi listu. Potom su se pojavila nagađanja da njezin suprug Nino Raspudić napušta Most, u koji se učlanio u rujnu 2023. godine, a tada je primljen i u predsjedništvo stranke. Potvrde ni demantija ovih informacija još nema. Glavni akteri šute, a nitko od dužnosnika Mosta ne odgovara na telefonske pozive.

Marija Selak Raspudić najavila je tek kako će održati konferenciju za novinare u Hrvatskom saboru u vezi s predajom lista za izbore za Europski parlament u srijedu u 10.30 sati.

Podsjetimo, do razlaza je došlo nakon što je Selak Raspudić u jednoj od debata kazala je da je pravo na pobačaj temeljno pravo i odluka žene, To se nije svidjelo Mostovom Marinu Miletiću.

- Most je jasno za život. Objavili smo svoju političku deklaraciju i jasno smo to rekli. Vrhu stranke, predsjedništvo, naš predsjednik, svi mi tu imamo isti stav. Marija se ovdje pogrešno izrazila, ali neka ona sama to objašnjava - poručio je Miletić.

Selak Raspudić kasnije je pojasnila svoj stav.

- Potpuno mi je neprihvatljivo da pobačaj ide kao najviša državna vrednota u Ustav, smatram da to nema nikakvog smisla. Što se tiče toga je li to odluka žene, da, smatram da jest i to sam od početka jasno govorila. Jasno je i da ja smatram da život uvijek treba štititi - kazala je Selak Raspudić.