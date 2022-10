Što su sve rekli Pupovac, Tolušić i svjedoci: 'Rekli smo Horvatu i Mandac da krše zakon, ali ništa'

Stručne službe Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta upozorile su ministra Darka Horvata da bespovratna sredstva ne može dijeliti mimo propisanih kriterija no on ih je ignorirao i naredio im da pripreme ugovore. No ugovore kao i naloge za isplatu nitko u Ministarstvu nije parafirao već su samo potpisani od strane ministra.

POGLEDAJTE VIDEO

- Anu Mandac u više sam navrata, kako usmeno, tako i putem poruka upozoravala da smatram kako donošenje takve odluke nije sukladno kriterijima Programa te da smatram da je to protuzakonito, a rekla smo joj i da to prenese ministru. Ona je na to rekla da je ministar donio takvu odluku te da nisam tu da preispitujem njegove odluke, već da ih provodim - rekla je Danijela Žagar, načelnica Sektora za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta u Ministarstvu.

"Horvat je rekao da on preuzima odgovornost"

Foto: Duško Jaramaz/Marko Prpić/PIXSELL

Rekla je i kako ju je u vezi navedene Odluke ( kojom su se dijelila bespovratna sredstva) Darko Horvat pozvao kod sebe u kabinet, što je bilo prvi i posljednji put da ju je zvao kod sebe.

- Ovaj sastanak se održao 19. prosinca 2018., a osim mene i Horvata na njemu je bio i glavni tajnik Damir Kaufman. Tom prilikom Horvatu sam rekla kako smatram da Odluka nema pravnog temelja, a on je kazao kako je to odluka koju je on donio, a da je moja Služba zadužena da ju provede te da pripreme ugovore i naloge za plaćanje - kazala je Žagar dodavši kako je Kaufman isto tako ministru ukazao da smatra kako ne bi trebao provesti takvu odluku.

- Ministar niti njega nije slušao, već je isticao kako je to njegova politička odluka te on za nju preuzima odgovornost, a na nama je samo da ju provedemo. Isto tako je rekao da ne trebaju ništa parafirati ukoliko se ne slažemo s takvom odlukom- kazala je Žagar.

Anita Protulipac 2018. je bila načelnica Sektora za proračun i računovodstvene poslove u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. U Uskoku je posvjedočila kako se Danijela Žagar dolazila kod nje u ured žaliti te je čak i plakala. Ona joj je odgovorila da će osobno nazvati Anu Mandac. To je i učinila te joj je rekla da to što radi nije po zakonu i da će završiti u zatvoru ako to tako napravi i ako to dođe u „ruke revizije".

Podsjećamo, Darka Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio 10 dana u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s pomoćnicom Anom Mandac, na poticanje suoptuženih nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran kao i tvrtkama za koje su kod njega urgirali ostali suoptuženici - Tomislav Tolušić, Velimir Žunac, Katica Mišković i Boris Milošević.

Njih terete da su Horvata s namjerom potaknuli da kao službena osoba iskoristi svoj položaj pa drugima pribavi korist, a kaznenim djelom je pribavljena znatna imovinska korist i drugome prouzročena znatna šteta.

Po babama stričevima i stranačkoj pripadnosti

Horvat tvrdi da nije napravio ništa protuzakonito i da je operativno sve vodila Ana Mandac. Ona je pak priznala sve za što je terete, a obrane ostalih dodatno ruše i poruke nađene u njezinu mobitelu koje dokazuju da su se poticaji dijelili po babi i stričevim, a i po stranačkoj pripadnosti.

Primjerice, Tomislava Tolušića terete da je poticao Horvata da poticaje dobiju Cestogradnja d.o.o. Slatina ( koja je dobila 199.999 kuna) te Megamont d.o.o. Šaševo ( 197.290) jer je s njima, tvrdi Uskok, poslovno i osobno povezan,

Tolušić je iznio obranu te negirao počinjenje kaznenog djela za koje se tereti. Naveo je kako ga ni Mario Koić, odgovorna osoba u Cestogradnji d.o.o., niti Petar Rončević, odgovorna osoba u Megamontu d.o.o., nisu tražili ništa nezakonito, niti je itko drugi u njihovo ime od njega tražio da učini nešto nezakonito. Koić mu je, tvrdi Tolušić, poznanik, dok Petra Rončevića vjerojatno ne bi ni prepoznao.

Tvrdi da od Horvata nije tražio ništa. Naveo je kako se ne sjeća da bi Horvatu porukom poslao dva broja telefona, ali je dopustio takvu mogućnost, budući da su se takve stvari događale na kraju financijskog razdoblja u prosincu te bi se putem različitih kolega dolazilo do brojeva Ijudi s njihovog područja. Naveo je da je dok je bio saborski zastupnik, ministar i potpredsjednik Vlade bilo normalno da ga dnevno zove na stotine Ijudi i traže pomoć i informaciju, ali on u svom poslu nikada ništa protuzakonito nije radio, niti je takvo nešto tražio od svojih kolega ministara. Također je naveo kako je i Ministarstvo poljoprivrede u kojem je bio ministar provodilo sličan natječaj pa bi, da je imao namjeru na nešto utjecati, utjecao prvenstveno u svom ministarstvu. U odnosu na svoju učestalu komunikaciju s Koićem, istu je pokušao objasniti time da je Koić sudjelovao u prometnoj nesreći te je angažirao odvjetnika Ivana Stanića, a kada mu se odvjetnik ne bi javljao, Mario Koić bi nazivao njega koji bi onda nazivao odvjetnika. Na pitanja tužitelja nije želio odgovarati.

No, Uskok tvrdi kako prikupljeni dokazi nedvojbeno ukazuju na Tolušićevu povezanost s Cestogradnjom i Megamontom. Tako iz prikupljenih podataka i dokumentacije proizlazi da je Megamont d.o.o. dobavljač građevinskih materijala za Cestogradnju, koja je tijekom 2018. i 2019., izvodila radove na Tolušićevoj kući. Pored navedenog se ističe kako je Megamont prilikom prijave na predmetni Program, kojom je tražilo dodjelu bespovratnih potpora, između ostalog, i za adaptaciju poslovnog prostora, priložilo i ponudu trgovačkog društva Cestogradnja d.o.o. na iznos od 56.350,75 kuna, s PDV-om.

Nadalje, iz dokumentacije pribavljene tijekom istrage proizlazi kako je OPG Terra Slavonia Tomislava Tolušića bio prijavljen na natječaj za mjeru “Ulaganja u vinarije i marketing vina“ kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i to za projekt „Izgradnja spremišta i opremanje vinarije“, ukupne vrijednosti projekta 2,9 milijuna kn te zatraženog iznosa potpore 1,6 milijuna kuna. Premda na predmetnom natječaju nije prošao, bitno je naglasiti kako je njegovoj prijavi priložen Ponudbeni list za izgradnju spremišta proizvoda u iznosu od 2,2 milijuna kuna s uključenim PDV-om, izdan dana 12. travnja 2021. godine upravo od strane društva Cestogradnja d.o.o. Slatina zastupanog po direktoru Koiću, te Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova na isti iznos izdan od strane društva Cestogradnja d.o.o. Slatina.

- Ova okolnost dodatno potvrđuje poslovnu povezanost Tomislava Tolušića s Cestogradnjom. Također ukazuje i na zaključak da je Tolušić prilikom iznošenja obrane, objašnjavajući svoju učestalu komunikaciju s Mariom Koićem iz trgovačkog društva Cestogradnja, neistinito naveo da se ista svodila na to da je Koić posredstvom Tolušića kontaktirao odvjetnika. Naime, prema dokazima prikupljenim tijekom istrage, upravo u periodu za koji su prikupljeni podaci o Tolušićevim telekomunikacijskim kontaktima, on je pripremao predmetni projekt u koji je u značajnoj mjeri trebala biti uključena i Cestogradnja , a koju okolnost je svojom obranom Tolušić nastojao prikriti te umanjiti svoju povezanost s navedenim društvom i njegovu nespornu zainteresiranost da upravo to društvo ostvari potpore u koju je svrhu u tom pravcu intervenirao kod Darka Horvata, a što potvrđuje pronađena komunikacija, kao i prethodno izloženi dokazi- navodi Uskok te zaključuje:

- U konačnici, iz iskaza samih svjedoka Maria Koića i Petra Rončevića nedvojbeno proizlazi da su njihovi najbliži srodnici blisko politički surađivali s Tolušićem. Naime, stric Maria Koića bio je dožupan Virovitičko-podravske županije u periodu dok je Tolušić bio župan, dok je otac Petra Rončevića dugogodišnji načelnik Općine Čađavica iz reda HDU-a što potvrđuje osobnu povezanost Tomislava Tolušića s imenovanima.

Pupovac: Milošević se nije sa mnom konzultirao

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Za poticanje Horvata da pojedine tvrtke dobiju bespovratna sredstva bez da zadovoljavaju kriterije optužen je i bivši potpredsjednik Vlade Boris Milošević koji je u obrani odbacio sve za što ga terete. Kao svjedok upoznat s njegovim radom u ovom predmetu saslušan je Milorad Pupovac:

- Sjećam se da sam bio na sastanku kod Darka Horvata na kojem je bio i Milošević, a pred kraj nam se pridružila i Ana Mandac. Na tom sastanku su općenito razgovarali o tome da ubuduće treba povećati sredstva koja se dodjeljuju takvim programom. Također smo Horvatu napomenuli kako ne želimo da se dogodi situacija u kojoj program za nacionalne manjine u stvarnosti ne bude za nacionalne manjine. Sastanak je zaključen tako da je dogovoreno da daljnju komunikaciju o ovom Programu preuzmu Mandac i Milošević. Poznato mi je da je nakon toga Milošević bio na sastanku kod Mandac s Draganom Jeckov. Oni su nakon sastanka bili nezadovoljni oko toga što se događalo s Programom te su strahovali o ishodu bodovanja- kazao je Pupovac.

Dodao je kako ga je nakon nakon sastanka Milošević izvijestio da postoji mogućnost da se osiguraju dodatna sredstva čime bi se riješilo nezadovoljstvo zastupljenošću pripadnika nacionalnih manjina u odabranim gospodarskim subjektima, a u konačnici ga je izvijestio da je pronađeno rješenje te da će za dodjelu potpora biti prihvaćen jedan broj pripadnika nacionalnih manjina od onih koji su prijavljeni

- Prije medijskih objava o ovom slučaju za niti jedan subjekt iz tablica nisam čuo, niti se Milošević u vezi izrade tablica sa mnom konzultirao - kazao je Pupovac dodavši kako mu je Milošević govorio da je Mandac od njega tražila da suzi listu od onih koji su prijavljeni na natječaj te da je on u tu svrhu od Regionalnih manjinskih vijeća tražio da predlože jedan broj Ijudi koji su se prijavili, a koji bi trebali ispunjavati kriterije, pa pretpostavlja da je po njihovim prijedlozima suzio listu.

Na kraju su poticaje dobile i tvrtke u kojima su neki vlasnici pripadnici SDSS-a.



Najčitaniji članci