Što sve trebate znati o izborima za predsjednika: Mandat traje 5 godina, a ima čak 6755 birališta

Hrvatska danas bira predsjednika ili predsjednicu, a biraju ga punoljetni građani na mandat od pet godina. Birališta su otvorena od 7 do 19 sati. Birači sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu, putovnicu, vozačku dozvolu ili drugu javnu ispravu s fotografijom. Iako se birališta zatvaraju u 19 sati, biračima koji su se zatekli na njima u 19 sati bit će omogućeno da glasaju i poslije isteka vremena, ali birači koji dođu nakon 19 sati neće moći glasati.

Riječ je o prvom krugu izbora, a ako ni jedan kandidat ili kandidatkinja ne dobije natpolovičnu većinu glasova, dvoje kandidata koji su dobili najviše glasova idu u drugi krug koji će se održati za 14 dana, odnosno 12. siječnja 2025. Mandat aktualnog predsjednika ističe 18. veljače 2025. Popis birača zaključen je 20. prosinca 2024., a prema njemu glasati može 3,762.221 birač. Od tog broja, 3,512.226 birača ima prebivalište u Hrvatskoj, a prema DIP-u, 6879 registriranih birača prijavilo se da će glasati u inozemstvu. Registrirano je i 249.995 birača bez prebivališta u Republici Hrvatskoj. Birališta su otvorena u 38 država diljem svijeta.

Zagreb: Proces tiskanja listića za predsjedničke izbore 2024. godine u tiskari Narodnih novina | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ukupno je određeno 6755 biračkih mjesta, 6650 u Hrvatskoj i 105 u diplomatskim predstavništvima u inozemstvu, od čega 42 u Bosni i Hercegovini. Za prvi krug predsjedničkih izbora tiskano je 3,621.500 listića, a tiskanje jednog listića stajalo je 7,5 centi.

U predizbornoj kampanji, prema izvješću DIP-a, potrošeno je 1,3 milijuna eura. Riječ je o oko 400 tisuća eura više nego na prošlim izborima kad su kandidati potrošili manje od milijun eura. Očekuje se izlaznost do 50 posto jer se na toj brojci vrti izlaznost prošlih godina. U prvom krugu predsjedničkih izbora 2019. godine izašlo je 51,2 posto građana. Izlaznost u drugom krugu bila je nešto veća te je iznosila 55 posto. DIP će s objavom rezultata izbora krenuti već u 20 sati i osvježavat će se svakih deset minuta. U DIP-u vjeruju da će između 22 i 23 sata imati visoki postotak obrađenih biračkih mjesta. Prije objave DIP-a bit će objavljene izlazne ankete u 19 sati. Ankete rade agencije za istraživanje javnog mnijenja i nije riječ o službenim rezultatima.

Za glasače je važno da znaju kako na dan izbora trebaju pristupiti glasanju na biračkom mjestu određenom prema njegovu prebivalištu. Ako birački odbor utvrdi da nije naveden u izvatku iz popisa birača za to biračko mjesto, predsjednik biračkog odbora neće mu dozvoliti glasanje te će ga uputiti u najbliže upravno tijelo gdje treba dobiti "plavu" potvrdu za glasanje kojom birač dokazuje svoje biračko pravo na tom biračkome mjestu. Nakon toga može se vratiti na svoje biračko mjesto, predati potvrdu za glasanje biračkom odboru i ostvariti svoje biračko pravo, odnosno glasati.

Za sve nemoćne i starije osobe koje ne mogu doći do biračkog mjesta postoji mogućnost glasanja od kuće. No oni su se za to pravo trebali prijaviti najranije tri dana prije izbora, ali na dan izbora mogu kontaktirati Izborno povjerenstvo do 12 sati. Time će osigurati da ih na dan izbora posjeti birački odbor i omogući glasanje.

Predsjednički kandidati na glasačkom listiću poredani su po abecedi, a uz njihova imena se navodi koja stranka ili stranke ih kandidiraju ili da je riječ o nezavisnim kandidatima. Na izborima se na glasačkom listiću zaokružuje jedan broj uz ime i prezime jednog od osam ponuđenih kandidata. Da bi listić bio valjan, birači trebaju zaokružiti samo jednog valjanog kandidata. Ako zaokruže više od jednog kandidata, ne budu jasni ili ne zaokruži ni nijednog kandidata, nadopišu nekog svog ili precrtaju sve kandidate, glasački listić bit će proglašen nevažećim. Na prošlim predsjedničkim izborima 2019. bilo je 1,2 posto nevažećih listića.

3,6 mil.

listića tiskano je za ove predsjedničke izbore. Tiskanje jednog listića stajalo je 7,5 centi

51,2%

građana izašlo je na izbore za predsjednika Republike 2019. U drugom krugu glasovalo je 55 posto birača

6755

toliko je ukupno otvoreno biračkih mjesta. Od toga 6650 u Hrvatskoj i 105 u diplomatskim predstavništvima u inozemstvu