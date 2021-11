Neobičan, ali lijep prizor "okićenog mora", kako ga je nazvala jedna sugovornica, mogao se vidjeti u riječkom zaljevu posljednje dvije noći. Riječ je o 30-tak velikih ribarskih brodica, svaki dužine od oko 30 metara, koji već nekoliko noći svijetle Kvarnerskim zaljevom, loveći sitnu plavu ribu.

Riječ je uglavnom o vrijednim kaljskim ribarima s otoka Ugljana, najpoznatijim ribarima na Jadranu, koji su nekada činili najveću ribarsku flotu bivše Jugoslavije. Naime, u Kalima gotovo da nema obitelji u kojoj se bar jedan član ne bavi ribarijom. U bivšoj državi kaljska flota nosila je 25% ulova, a ni danas nije puno drugačije.

Razlog zbog kojeg su ove dane situirani u Rijeci su nepovoljni vremenski uvjeti, doznajemo od kapetana Lučke kapetanije Rijeka Darka Glažara.

- Ovih dana na gotovo cijelom Jadranu puše jako jugo, osim u Riječkom zaljevu koji je bio donekle pošteđen i gdje je puhalo ipak nešto slabijeg intenziteta. Stoga su se ribarice iz Dalmacije uputile na sjever gdje su obavljaju posao - kaže Glažar za Kaljane, koji danas lagano napuštaju Rijeku.

Da je tako potvrđuju i vrijedni ribari, koji su nakon probdjevene noći iskrcavali svoj ulov na riječkom lukobranu.

- Da, silom prilika, zbog jakog juga, bili smo primorani doći ovdje gdje je malo zaštićenije i mirnije more. Zbog financijske situacije i svega što je korona donijela trudimo se opstati kako god možemo pa plovimo gdje vitar ne puše, no ni ovdje nije bila bonaca pa je i izlov stoga puno manji. Inače, imamo pravo 20 dana izlova, tj izlaska na more, u misecu pa tad koristimo svaki dan. tj. noć do maksimuma, iako kod količine izlova nema pravila, sve ovisi o vremenskim uvjetima. Nekad ulovimo po 10 baja, a proteklu noć smo evo izvukli njih 5 - kaže samozatajni kapetan jedne od plivarica koju smo zatekli na Riječkom lukobranu, a čiji ribari ne love za maloprodaju, već za firmu u Kalima.

No mnogi od njih jutros su "zatrpali" riječku placu bogatim izlovom plave ribe, odnosno srdela, inćuna i papalina po povoljnim cijenama od 10, 20 i 30 kuna po kilogramu.

- Sinoć sam s balkona gledao taj veličanstven prizor svićara na moru i baš sam supruzi rekao kako će danas bit puno ribe i tako je i bilo. Jako puno je raznolike ribe i plave i bijele pa su i cijene dobre - kaže kupac Mario, koji je kući odnio nešto srdela i papalina.

Ipak, iako je bogata ponuda privukla brojne građane u ribarnicu na glavnoj riječkoj tržnici, prodavači nisu baš zadovoljni.

- Ponuda je super, stvarno ima svega, samo nema dovoljno kupaca. Više je onih koji dođu pogledat što se nudi u prolazu, nego onih koji kupuju. Nažalost, mislim da je korona i besparica učinila svoje. Sve je manje ljudi, promet je znatno pao i pitanje je hoće li i koliko dugo ova placa opstati - kaže prodavačica Tea.

A što o dolasku kolega iz Kali u "njihove vode" misle riječki ribari, doznajemo od ribara Ive, koji plavu ribu lovi već 23 godine.

- Ma to su naši prijatelji i ne smeta nam kad dođu. Plivarice inače imaju točno određene zone gdje mogu plovit i lovit i ima mjesta za sve. Nas je i tako puno manje ovdje, koji se bavimo takvim izlovom, a oni su ipak, zna se, po tom pitanju vrhunski majstori - kaže barba Ivo.

Kaljani - najbolji ribari

Naime, Kaljani su od pamtivijeka lovili ribu na Jadranu, ali težak ribarski život i neimaština odvela je mnoge na druga mora. Poznajući u detalje metode ulova srdele i tune, usavršavali su se i učili ribare u Panami, Sjedinjenim Državama, Australiji. Za vrijeme socijalističke Jugoslavije postali i ribarski savjetnici i instruktori u nesvrstanim zemljama, Iranu, Turskoj i mnogi su bili sretni što su Kaljani na njihovim brodovima. Dinamički ulov tune je ono po čemu su prepoznati, a tako se lovilo u uvali Lamjana, mrežama potegačama, gdje su danas mrjestilišta tvrtke Cromaris.



Za izlov najviše koriste mrežu plivaricu i dan danas imaju jednu od najbrojnijih flota plivaričara na Jadranu (oko 10% ukupnog broja u državi), a koriste i mreže stajačice te manju, moderniju mrežu kanaštrelu.

Inače, gospodarstvo Općine Kali u velikoj se mjeri oslanja na ribarstvo kao tradicionalnu gospodarsku granu. Značajan broj radnog stanovništva zaposlen je na ribarskim brodovima koji obavljaju lov plave ribe mrežom plivaricom (gospodarski su najznačajnije vrste: srdela, inćun i tuna). Posljednjih nekoliko godina ribarska flota koja se sastojala uglavnom od drvenih brodova, obnovljena je kupovinom i gradnjom modernih čeličnih brodova, te se danas sastoji od 30-ak većih ribarskih brodova dužine 20 do 40 metara. Kaljski ribari imaju bogato iskustvo u ribolovu koje je prije više stoljeća započelo kao mali ribolov u zadarskom i kornatskom arhipelagu, a nastavilo se u dvadesetom stoljeću kroz lov plave ribe većim, opremljenijim brodovima (uključujući i lov tune na oceanu). Kali tako danas pored moderne flote brodova imaju iskusan i obrazovan kadar ljudi u ribarstvu što je podjednako važno.