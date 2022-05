Stoltenberg: Ne smijemo žrtvovati sigurnost radi profita

Zapadne zemlje ne smiju žrtvovati sigurnost radi ekonomskog profita, upozorio je u utorak glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, referirajući se na debate o korištenju kineske tehnologije u 5G mrežama i plinovodu Sjeverni tok 2.

"Moramo priznati da naši ekonomski izbori imaju posljedice na našu sigurnost. Sloboda je važnija od slobodne trgovine, zaštita naših vrijednosti je važnija od profita", rekao je Stoltenberg u govoru na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

"Nisam protiv trgovine s Kinom, ali želim reći da je, primjerice, kontrola mreža 5G od vitalne važnosti za sigurnost", naglasio je.

SAD dugo traži od Europe i drugih zemalja da isključe kinesku tehnologiju iz mreža 5G.

Washington vidi kineskog proizvođača telekomunikacijske opreme Huawei kao produženu ruku nadzornog aparata Kineske komunističke partije.

"Ne možemo reći da ćemo u interesu profita i slobodne trgovine samo otvoriti te mreže dobavljačima koji nisu vjerodostojni kada se radi o sigurnosti", nastavio je Stoltenberg.

Što se tiče Sjevernog toka 2, izgrađenog da udvostruči protok ruskog plina kroz Baltičko more izravno u Njemačku, rekao je da je lekcija naučena.

Berlin je zaustavio projekt kada je Rusija formalno priznala dvije secesionističke pokrajine na istoku Ukrajine kao neovisne, prije nego je poslala vojsku u Ukrajinu započevši, kako je naziva, "posebnu vojnu operaciju".

Stoltenberg je rekao da je slobodna trgovina donijela veliki napredak ali da je imala i cijenu jer neki elementi te trgovine "podrivaju našu sigurnost - a tada moramo izabrati sigurnost umjesto ranjivosti i pretjeranog oslanjanja na autoritarne režime".

Pogrešna je ideja, smatra Stoltenberg, da možemo "kupovati plina od Rusije koliko želimo, to je pogrešno, to je opasno".

"To daje Rusiji oruđe da zastrašuje i koristi ga protiv nas, a to se sada jasno vidi, žao mi je što to moram reći", zaključuje šef NATO-a.

