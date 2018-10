Pokušali ući u Hrvatsku: Više od 200 migranata marširalo

Skupina od blizu 90 ilegalnih migranata napustila je u ponedjeljak smještajni centar kod Cazina u sjeverozapadnoj Bosni u kojemu su boravili, izrazivši nakanu da preko nekih od graničnih prijelaza uđu u Hrvatsku, potvrdio je tijekom popodnevnih sati MUP Unsko-sanske županije.

Large group of migrants from Velika Kladusa arrived at the border crossing with Croatia this morning. They were greeted with large presence of Bosnian and Croatian Police. pic.twitter.com/DL5GcOZujU