Stotine tisuća turista otkazale putovanje u Egipat zbog Gaze

Amr Abo Zeyad, 45-godišnji otac troje malodobne djece, tri godine radi kao vozač u Kairu, a posao mu nikada nije išao lošije nego posljednjih mjeseci. Od kada je prije šest mjeseci eskalirao izraelsko-palestinski rat u susjednom Pojasu Gaze pao je broj stranih turista u Egiptu.

"Zvao me čovjek iz Švedske i pitao jesam li siguran da je ovdje sve mirno. Da dolazi sa ženom i kćerkom i da se boji", kaže on za Hinu na ulici u središtu grada.

U parkiranom autu čeka klijente dok trube deseci vozila zarobljenih u prometu tog megalopolisa s 24 milijuna stanovnika.

Strah od mogućeg prelijevanja sukoba na druge zemlje Bliskog istoka zaustavio je mnoge koji su sanjali o dolasku u glavni grad Egipta.

Andrea Rodriguez, 38-godišnja stanovnica Madrida, već je bila dogovorila dolazak u skupini turista iz Španjolske, ali je u prosincu turistička agencija otkazala putovanje.

Andrea je zatim otišla u Tursku.

"Šteta jer sam već dugo htjela vidjeti Egipat i piramide", kaže.

Tu zemlju na sjeveru Afrike posjetilo je lani 14,7 milijuna turista, no zbog izraelskog napada na Pojas Gaze putovanje je otkazalo 600.000 gostiju, podatak je Egipatskog ministarstva turizma.

New Abdeem hotel nalazi se blizu glavnog trga Tahrir i noćenje naplaćuje 20 eura. U hotelu je trenutačno popunjeno 10 od 17 soba.

"Lani u ovo vrijeme bili smo puni pa sam ljude morala slati u obližnje hotele", napominje 27-godišnja recepcionarka Amany Gamal.

Ona, međutim, kaže da je zarada sada u drugom planu i da uopće nije važno koliko gostiju dolazi.

"Tužni smo zbog Gaze. Ne razmišljamo o turistima nego o ljudima koji pate u Palestini", naglašava.

Na lokalnoj tržnici prodaju se palestinske zastavice, a na jednom autobusu je oslikana stisnuta šaka kao znak otpora.

U obližnjem restoranu poslužuju hranu premda je vrijeme ramazana kada muslimani poste tijekom dana. Restoran je otvoren zbog turista pa je vodič Yasser, koji se tim poslom bavi 20 godina, doveo grupu Talijana.

"Broj turista koje vodim u obilazak je dvostruko manji nego u ovo vrijeme prije godinu dana", kaže Yasser. Prodavači s tržnice pozivaju goste da kupe parfeme, robu i slike dok neki samo traže novac.

Amr je u svom plavom automobilu, marke New Chevrolet Optra, konačno dočekao klijente. Trojica Hrvata, koja su bila došla u Kairo zbog nogometnog turnira na kojem je nastupila Hrvatska, angažirala su ga da ih odvede do predgrađa Kaira kako bi vidjeli piramide. Amr ih prvo vodi do ruševina Memphisa, nekoć glavnog grada drevnog Egipta.

Arheološko nalazište, pod zaštitom UNESCO-a, svaki dan posjeti oko 1000 turista. Prije napada na Pojas Gaze posjećivalo ga je između 2000 i 3000, kaže direktorica nalazišta Elham Ahmed.

"Nadamo se da će rat u Gazi prestati, a ljudi opet doći u velikom broju", napominje.

No zasad se nastavlja izraelska ofenziva na Pojas Gaze u kojoj je ubijeno 33.000 civila, a ranjeno 75.500, prema podacima UN-a.

Ofenziva je odmazda za napad Hamasa 7. listopada prošle godine u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 250 je uzetih za taoce.

Posljednjih mjeseci američki turisti ne posjećuju Egipat jer ih je vlada SAD-a pozvala na oprez.

No zato brojni Španjolci, Talijani, Japanci i Nijemci obilaze nalazište i muzeje. Na ulicama je mirno, a domaći ljudi su srdačni prema strancima.

U Gizi, danas predgrađu Kaira, dolaze vidjeti najpoznatije tri piramide.

"Nitko ne može zaustaviti ljude da dođu vidjeti piramide. Da je rat i u samim piramidama ljudi bi došli", govori euforično Abdul, zaposlenik turističke agencije.

Nagovara posjetitelje da uzmu kočiju ili devu kako bi od nalazišta došli do piramida. Do piramida se može i pješice, pa je Abdul nezadovoljan odlukom gostiju da se upute bez njegovog angažmana po cijenama od 30 do 145 dolara.

Temperatura prelazi 30 stupnjeva Celzijevih, a Amr u obližnjem hladu čeka da mu se klijenti vrate iz razgledavanja piramida.

On je 15 godina radio u Dubaiju kao računovođa i dobro je zarađivao. Bilo ga je, međutim, strah da će mu djeca u Kairu odrasti a da ga neće istinski upoznati. Odlučio se stoga vratiti u rodni grad i primiti volana. Dio prihoda koristi i kako bi uzdržavao stare roditelje.

Vozači trube i agresivno oduzimaju prednost pješacima, što je ulično pravilo u Kairu, ali on se samo smješka u gužvi na kružnom toku trga Tahrir. Kroz otvorene prozore vonjaju ispušni plinovi, prašina i vrućina.

"I to je suvenir iz Kaira", kaže Amr.

Istovremeno pogledava na mobitel nadajući se pozivu, ali ga nitko ne zove i nije siguran hoće li ga netko angažirati za sutra.