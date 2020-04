Umro muškarac srednje dobi koji nije imao ozbiljnih bolesti

Konferenciju nacionalnog stožera od 14h pratite ovdje:

- Imamo još 40 zaraženih, što nas dovodi do brojke od ukupno 1222 oboljelih, rekao je ministar Vili Beroš na početku konferencije.

- Dosad je obavljeno ukupno 11464 testiranja: 617 u posljednja 24 sata. 372 osobe su hospitalizirane. Nažalost, imamo i preminulog pacijenta, muškarca srednje životne dobi koji ranije nije bio bolestan.

- Mi smo ponosni na sve koji se drže naših uputa. Tako prije svega štitite druge oko sebe. Iako je naša linija linerna, ne smije biti mjesta za opuštanje.

Ministar Božinović dao je apel o e-propusnicama.

- Izdano ih je 556.221, a odbijeno je preko 16 tisuća. Zbog velikog broja zahtjeva zamoljeni smo da apeliramo na sve one s do 250 zaposlenih, da to sami učine. Svjesni smo opterećenja pa ponavljamo da poslodavci koji nisu bili u mogućnosti, vrijedit će ranije izdane propusnice do srijede, rekao je.

Progovorio je i o mogućnosti najavljenog ponovnog otvaranja tržnica.

- Jutros je održana videokonferencija i dane su upute nacionalnim stožerima o epidemiološkim mjerama. U ovom trenutku lokalni stožeri rade sve kako bi se pripremile tržnice za prihvat robe i za otvaranje. To uključuje i zaštitare i druge koji će pratiti pridržavaju li se svi mjere. Kada dobijemo povratnu informaciju, moramo krenuti u sve spremni kako ne bismo izazvali nova žarišta, objasnio je Božinović.

Osvrnuo se na to da svećenici i dalje pozivaju vjernike u crkve.

- Mislim da pozivanje vjernika unatoč svim sugestijama nije dobro, prije svega za zdravlje. Policija kad ima dojavu apelira, ukazuje i nadam se da će poruke o tome da se ne poziva vjernike na okupljanje doći do svih svećenika. Time zapravo šaljemo poruku ljubavi koja je sada najvažnija, a to je da budemo zdravi i da čuvamo jedni druge, rekao je.

- Radimo na rješenju kako bismo vidjeli koliko je ljudi kojima je propisana samoizolacija tražilo propusnice. Oni su, dakle, nesavjesni i opasni po svoju okolinu.

Unatoč relativno dobrim vijestima iz Italije, Krunoslav Capak ne misli da se može govoriti o stagnaciji.

- Svaka prognoza je nezahvalna. Nemam razloga za optimizam što se tiče Europe ukupno. U drugim zemljama te brojke rastu puno više, a imamo i u Skandinaviji situaciji da brojke rastu. Ne možemo govoriti o stagnaciji u Europi. Mi držimo dobro situaciju i vrlo skoro bi situacija mogla biti povoljna.

- Uvijek smo upozoravali da su stariji građani i bolesni rizičniji. No, u određenim situacijama, i mlađi i zdravi mogu završiti na respiratoru i umrijeti, objasnila je Alemka Markotić smrt muškarca srednje dobi koji je ranije bio zdrav.

Davor Božinović je rekao da se na sustavu ograničenja kretanja i dalje radi, a uskoro će, rekao je, omogućiti da svi koji moraju u susjedne općine na primjerici njivu - uskoro to nesmetano moći.

Ministar Beroš odgovorio je na anekete prema kojima je trenutno najpopularniji političar u zemlji. Rekao je kako on samo, kao i svi ostali u Stožeru, samo rade svoj posao. Zahvalio se svom bolničkom osoblju i rekao je da je ova dobra situacija njihova zasluga, kao i zasluga svih savjesnih građana koji ostaju kod kuće.

Na kraju je apelirao na ljude da ostanu kod kuće.

- I danas smo dobili dojave građana da se u trgovačkim centrima skupljaju ljudi te je reagirala policija. Nemojte da vas zavara ovo lijepo vrijeme, ostanite kod kuće, rekao je ministar Božinović na samom kraju konferencije.