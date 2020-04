Imamo još 64 zaraženih, 1407 ukupno, još jedan preminuli...

Osim iznimno problematične situacije s Domom za starije i nemoćne u Splitu te jednog zaraženog štićenika doma iz Koprivnice, među današnjim novostima je i to da su se, pod posebnim uvjetima, otvorile tržnice. Trgovine pak od danas pa sve do subote rade duže - do 20h.

[UŽIVO] Civilni stožer u Zagrebu donosi novi broj oboljelih

- U posljednja 24 sata u Hrvatskoj imamo 64 novozaraženih. To je dosad ukupno 1407, rekao je odmah na početku konferencije ministar Vili Beroš.

- U bolnici u Dubravi preminuo je još jedan muškarac koji je i prethodno imao ozbiljne zdravstvene probleme. On je 20. žrtva korona virusa u Hrvatskoj.

- Ozdravilo je 219. ljudi.

- U Koprivnici smo brzo reagirali, kao i u Splitu. Imamo određena izvješća, a nakon ove konferencije ćemo sjesti i evaluirati ih.