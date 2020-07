Stožer se boji svadbi, iako je veća gužva bila u izbornoj noći

Na splitskoj svadbi zarazilo se 12 ljudi, a među njima i mladenka te glazbenici. Do same zabrane imamo mogućnost ograničavanja broja osoba na svadbama, kaže Beroš koji se nada da toga neće biti

<p>Ako se nastavi ovako na svadbama, u Stožeru civilne zaštite ozbiljno se razmišlja da se za početak ograniči broj sudionika na tim proslavama. Potvrdio je to ministar <strong>Vili Beroš</strong>. “Prekipjelo” im je nakon što se doznalo da je na vjenčanju u Splitu prošle subote, na kojemu je bilo 150 ljudi, zaraženo njih 12, a jedna je osoba s tog vjenčanja još i organizirala zabavu za pedesetak ljudi. U samoizolaciji je 160 ljudi.</p><h2>Na 'piru' razmak od metar i pol</h2><p>Zarazili su se mladenka i još šest svata, četiri člana benda i fotograf. Jedan je glazbenik nakon vjenčanja virus prenio na još dvije, starije osobe, ali nitko nije na bolničkom liječenju. I u Brodsko-posavskoj županiji su se četiri osobe zarazile na svadbi, dok se i u Dubrovniku, neslužbene su informacije, mnogi slučajevi dovode u vezu sa svadbom u Zagrebu. U stožeru prate situaciju.</p><p>- Mi ćemo i dalje pratiti situaciju i ako ona bude eskalirala, odnosno bude li se povećavao broj zaraženih, morat ćemo nešto napraviti. Do same zabrane imamo mogućnost ograničavanja broja osoba na svadbama, no ja se iskreno nadam da do toga neće doći - rekao je Beroš za Hinu.</p><p>U obzir dolaze i druge mjere. Već su sad na snazi mjere za vjenčanja pa kažu, između ostalog, da bi svati trebali držati razmak od metra i pol, osim ako je riječ o članovima kućanstva ili osobama koje su i inače u bliskom kontaktu. U zatvorenoj sali ne smije biti više od 300 gostiju, s osigurana tri kvadrata za svakog od njih. Moguće da će kriterij sad biti pooštren.</p><p>Beroš kaže kako ne žele biti restriktivni, nego, kao i u slučaju klubova, žele krenuti s nekim drugim mjerama, a ako one ne budu dale rezultat, morat će se nešto napraviti. Ako broj zaraženih na svadbama eskalira, nema druge nego uvoditi određene mjere.</p><h2>Političar može, svat ne može</h2><p>- Virus je vrlo ozbiljan, nemamo ni cjepivo ni način sprečavanja širenja infekcije. Trebamo svi voditi računa o ponašanju, to je jedini način da spriječimo širenje - rekla je <strong>Željka Karin</strong>, šefica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Da su problem okupljanja, vidi se i na primjeru Čobanijade u Podcrkavlju kraj Slavonskog Broda, gdje se nekoliko ljudi zarazilo. A dok Stožer razmišlja o oštrijim kriterijima, javnost je ogorčena ponašanjem političara tijekom izborne noći. Je li tamo došlo do prijenosa virusa, vidjet će se kroz oko tjedan dana, koliko najčešće traje inkubacija.</p><p>- Moramo smanjiti brzinu kojom se virus širi, jer ako se svi zarazimo, imat ćemo kolaps zdravstvenog sustava - rekao je za HRT molekularni biolog Gordan Lauc. U Hrvatskoj su dosad otkrivena 3272 slučaja zaraze korona virusom, no pretpostavlja se da na svaki otkriveni ima još 30 neotkrivenih. I s ovim brojem slučajeva premašili smo očekivanja Stožera iz umjerenog scenarija, prema kojemu se predviđalo oko 2800 oboljelih, ali je mrtvih zasad manje, 113 naprema oko 150, koliko se procjenjivalo da će biti. Kad se usporedi samo broj otkrivenih slučajeva i broj umrlih, u Hrvatskoj je postotak smrtnosti 3,4 posto, u BiH 3,3, a u Srbiji 1,93 posto. Pitali smo HZJZ za objašnjenje i odgovor na pitanje zašto se i kod nas ne radi više testova, odnosno bi li uz više otkrivenih i postotak smrtnosti bio manji.</p><h2>Više testova, manja smrtnost?</h2><p>- Ne znamo na koji način u Srbiji klasificiraju umrle, na koji način prate oboljele, ne znamo koga testiraju pa ne možemo tumačiti razlike u smrtnosti. Broj testiranja može imati utjecaja na broj otkrivenih slučajeva koji se koristi kao nazivnik u izračunu smrtnosti, ali sam po sebi najvjerojatnije nije presudan u izračunu smrtnosti - ističe epidemiolog Bernard Kaić.</p><h2>‘Na jesen nas čeka puno gora situacija nego sad’</h2><p>Nove karantene u Hrvatskoj neće biti, poručio je šef HZJZ-a Krunoslav Capak. Dovoljne će biti preporuke, primjerice nošenja maske svuda u zatvorenim javnim prostorima i eventualno mikrokarantene tamo gdje se pojavi žarište, rekao je na Hrvatskom radiju. Razmatra se i ponovno uvođenje samoizolacije za građane BiH i Srbije. </p><p>- Odluku još nismo donijeli, ali je na stolu. Upozoravamo građane da tamo ne idu u šoping - rekao je Capak. <br/> Slušatelja koji je rekao da je korona bezopasna pozvao je da volontira u bolnici.<br/> </p>