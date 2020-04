Stožer u Osijeku: 'Želimo da se otvore i dućani bijele tehnike'

Goran Ivanović, načelnik Stožera u Osijeku rekao je da je u zadnja 24 sata samo jedan pozitivan nalaz. Radi se o medicinskom djelatniku u samoizolaciji i u ovom trenutku imaju 110 pozitivnih u županiji.

Ukupno je 27 izliječenih, od toga je 24 u KBC-u Osijek. U ovom trenutku je hospitalizirano 18 bolesnika.

- Dva pacijenta su skinuta s respiratora - poručio je.

- U županiji je 135 ljudi u samoizolaciji, 33 manje nego jučer. Policija je obavila 32 provjere i nije zatekla nikoga tko krši samoizolaciju. Što se tiče propusnica, od danas smo u režimu da je cijela županija jedno područje. Bez propusnice je zatečeno sedam ljudi - iznio je podatke Ivanović.

Župan Anušić je rekao kako dogovaraju da pekarnice kreću raditi rano jer najveći promet i dobivaju u ranim satima zbog onih koji i dalje rade.

- Uputili smo zamolbu da se pekarnice otvore rano. Uputit ćemo i dopis da se otvore trgovine s bijelom tehničkom, dječjom odjećom, sve ostale trgovine koje možemo držati pod kontrolom - rekao je župan Anušić.

- Epidemija je pod kontrolom, ali to ne znači da je stvar gotova. Jedan krivi potez, jedno krivo druženje može ponovno rasplamsati epidemiju. Nadam se da do toga neće doći. Dolazi prvi svibanj koji će opet izmamiti ljude van, to je ogroman rizik. Postoji način da izađemo van, ali pod svim uvjetima koji se od nas traže. Iduća dva tjedna se produžuju posebni uvjeti, a onda će se opet raspravljati o mjerama - poručio je Anušić.