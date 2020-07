Vukovarska \u017eupanija ima najvi\u0161e oboljelih, slu\u010dajevi su najvi\u0161e povezani s jednim vjen\u010danjem.

<p>U zadnja 24 sata u Hrvatkoj je 108 novozaraženih korona virusom, a dvoje je nažalost preminulo, objavio je Vili Beroš.</p><p>Testirano je 1279 osoba u zadnja 24 sata. U bolnicama su 143 osobe, devet ih je na respiratoru. Aktivnih je 1027 pacijenata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Presica Stožera</strong></p><p>Vukovarska županija ima najviše oboljelih, slučajevi su najviše povezani s jednim vjenčanjem.</p><p>Krunoslav Capak je ponovio da su najveći problem velika okupljanja.</p><p><strong>Idu li nove mjere za svadbe?</strong></p><p>U ovom trenutku nismo zadovoljni s brojkama, iako je situacija pod kontrolom. Pola današnjih brojki su vezane za svadbe. Dosta je takvih događaja tjedno, odlučili smo da ćemo pratiti situaciju, i ako bude mjera bit će oštrije od onog što se najavljuje. Ali, računamo na svijest ljudi i organizatora. Smatramo da nije pošteno prema onima koji se drže mjera, rekao je Davor Božinović.</p><p><strong>Jesu li gotove preporuke za event industriju?</strong></p><p>Prije pola sata smo primili tekst kojeg smo usuglasili s Ministarstvom kulture, on je upućen glazbenoj industriji na uvid. Jače se preporuča da mjesta budu sjedeća, jer tako je lakše kontrolirati situaciju. Preporuke su na 500 ljudi u zatvorenom i 1000 ljudi na otvorenom, ali moguće je povećati broj ovisno o događaju, rekao je Capak.</p><p><strong>Koliko je ljudi iz BiH ušlo u Hrvatsku?</strong></p><p>Oko 1400 u zadnja 24 sata, ali samo 30-ak ljudi je u samoizolaciji. Svi ostali su imali negativan test, odgovorio je Božinović.</p><p><strong>Cijena testova u Štamparu je 700 kuna, kako je u ostalim ustanovama?</strong></p><p>U svakoj zdravstvenoj ustanovi će sami odlučivati koje će testove koristiti, kaže Beroš.</p><p><strong>Nizozemska je stavila Hrvatsku na narančastu listu</strong></p><p>Da, zato i jesu naše poruke da je turizam, bez obzira što je većina turizma na obali, zapravo stvar svih. Turizam je veoma važan za Hrvatsku i gospodarstvo. Odgovornost je jednaka i u Istarskoj i Vukovarsko-srijemskoj. Svi smo odgovorni za turizam. Činjenica da ove brojke koje rastu ne rastu u priobalju. Priobalje je u zelenoj zoni, naša diplomacija se oko toga angažira i još će se jače angažirati. To se mora jače iskomucirati prema našim emitivnim tržištima. Velika većina gostiju dolazi u županije uz more, a tamo je situacija puno bolja nego u sjevernijim županijama gdje zbog tradicionalnih okupljanja imamo povećan broj, rekao je Božinović.</p><p><strong>Gdje se zarazila beba?</strong></p><p>Dijete je dobro, nema nikakve simptome. Nema nikakvih problema, nadamo se da će tako ostati.</p><p><strong>Što je s ministrom Malenicom?</strong></p><p>U nedjelju je bio na jednom okupljanju, ali simptomi su se pojavili već u ponedjeljak, što je prerano. Prije toga nije bio u nikakvom rizičnom kontaktu i teško je reći gdje se i kako zarazio. U ovom trenutku ne znamo gdje se zarazio.</p>