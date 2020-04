U zadnja 24 sata novooboljelih od korone je 15, ukupno 2.062

I danas kao i prethodnih dana veliki broj županija nema nijednog novog oboljelog od korona virusa.

U zadnja 24 sata novooboljelih od korone je 15, ukupno je to dosad 2.062 oboljelih u Hrvatskoj, objavila je Maja Grba Buljević. Izliječeno je još 18 pacijenata.

POGLEDAJTE VIDEO PRESICE

[UŽIVO] Stožer iznosi posljednje brojke o žrtvama korone u Hrvatskoj

Četvero je preminulih u zadnja 24 sata, nastavila je Grba Buljević, te je 67 ukupno preminulih.

O situaciji u Splitu i zaraženim djelatnicima bolnice

Zdravstveni djelatnici su na prvoj liniji, kod njih dolaze oboljeli, tako se dogodilo i u Splitu. Njegovali su ljude iz Doma za starije. Izvještaji s terena govore da je situacija pod kontrolom, komentirao je Krunoslav Capak novo žarište u Splitu, a komentirao je i sljedeće teme.

Koliko bi broj novih oboljelih morao biti da se vrate mjere?

Nije to samo pitanje broja, to su i trendovi.

Preporuke za škole...

Danas je bio sastanak s ministarstvom, tražene su još neke izmjene. Na njemu struka sad radi i do kraja radnog vremena bi trebalo biti gotovo. Sutra će sve detaljno biti objavljeno. To počinje 11., pa ima vremena za prilagodbu.

Što je s vrtićima?

Vjerujem da će osnivači nabaviti zaštitnu opremu za zaposlenike, a djeca je neće nositi. Propisane su stroge mjere higijene. Za djecu je nemoguće propisati socijalnu distancu, pustit će ih se uz određene mjere higijene da se normalno druže.

O situaciji na tržnicama i e-propusnicama govorio je Davor Božinović.

- Nema razloga da cvjećarnice ne rade ako poštuju preporuke. Što se tiče propusnica, rekli smo da ćemo tamo negdje 11. razmotriti taj sustav, nema neke potrebe da se bilo što mijenja. Što se tiče Zagrebačke županije i Zagreba oni funkcioniraju kao jedinstvena cjelina. Nama je cilj, ne samo kad govorimo o ove tri faze, da se normalizira što je moguće više toga. To će naravno ovisiti i o epidemiološkoj slici. Bitno je da ovu fazu prođemo na način da možemo krenuti prema još većem popuštanju. Svi imamo isti cilj.

Koliko je vjerojatno da je korona sezonski virus?

To je ozbiljna mogućnost, virusi se mogu javljati sezonski svake godine. Ovaj virus bi mogao biti redoviti i svake godine bi se mogao pojavljivati. Ali jako je neobičan, kao što smo mogli vidjeti, rekla je Alemka Markotić.

Tko će nadzirati pridržavanje mjera u crkvama?

Onaj tko će organizirati događanja u crkvama. Tu nema nekog kretanja, ljudi sjede na jednom mjestu, mora biti distanca kao i za sve. Vode se preogovori i za neke druge specifičnosti. Sve će biti detaljno dogovoreno, naveo je Capak.

Problemi s ugrušcima radi korone?

To su komplikacije, ima ih različitih kod zaraznih bolesti. Tu ćemo morati pratiti, oni to dovode u korelaciju i s prijašnjim navikama i genetskim predispozicijama. Većina virusa djeluje na stanice koje oblažu krvne žile i oštećuju ih. Također, 'vole' aktivirati krvne pločice koje uzrokuju ugruške. One se onda međusobno lijepe i stvaraju male trombe. Trombi su i plus i minus, jer s jedne strane ako su mali spriječavaju kolanje virusa kroz krv, ali ako su veći onda mogu biti problem. Svjesni smo tih situacija, a kod nas takvih slučajeva nije bilo, objasnila je Alemka Markotić.

Capak: Moja je privatna stvar u kojoj sam stranci

Na novinarsko pitanje Capak nije želio odgovoriti je li član HDZ-a, te je naveo da je to njegova privatna stvar. Komentirao je i fotografiju koja se pojavila na kojoj se nalazi s Mladeži HDZ-a, te je rekao da ima puno fotografija s raznim političarima iz različitih stranaka.