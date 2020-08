Naime, ve\u0107 danima u Hrvatskoj se bilje\u017ei velik rast broja novih slu\u010dajeva korona virusa zbog \u010dega su se i sastali kako bi razmatrali dono\u0161enje novih mjera. Podsjetimo, u Hrvatskoj je ju\u010der bilo 275 novih slu\u010dajeva korona virusa, a broj aktivnih slu\u010dajeva popeo se na 2203.\u00a0

U Hrvatskoj je danas 136 novooboljelih, izvijestili su iz Nacionalnog sto\u017eera civilne za\u0161tite u 14 sati. Broj aktivnih slu\u010dajeva danas je 2212.\u00a0

Preminula su dva mu\u0161karca,\u00a0jedan\u00a0u KBC Osijek (1937. godi\u0161te) i jedan u KBC Split (1940. godi\u0161te), obojica s opse\u017enim pridru\u017eenim bolestima.

Do danas je ukupno zabilje\u017eeno 8.311 osoba zara\u017eenih novim koronavirusom, od kojih je 173 preminulo, a 5.926 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 7.519 osoba. Do danas je ukupno testirano 152.824 osoba, od toga 2.364 u posljednja 24 sata.

- Imali smo sastanak sa svim \u017eupanijskim sto\u017eerima i razmotrili situaciju s obzirom na pove\u0107anje broja oboljelih, ali i sa naglaskom da postoje \u017eupanije gdje je broj oboljelih ve\u0107i nego u drugima. Sastanak je organiziran i prije jeseni i svega onoga \u0161to trebamo poduzeti kako bi sustav odgovorio na izazove kojih ima dosta, od povratka ljudi s mora, po\u010detka \u0161kolske godine... Razgovarali smo o svim tim aspektima i naglasili da \u0107e sustav s obzirom na razdoblje pred kojim jesmo na\u0107i maksimalan napor da se izbjegne \u0161to vi\u0161e je mogu\u0107e zatvaranja, odnosno da \u0161to vi\u0161e toga ostane aktivno - rekao je ministar Bo\u017einovi\u0107.

- Ukoliko velika ve\u0107ina ili svi imaju sli\u010dne zahtjeve, mo\u017ee se donijeti i mjera koja \u0107e biti za cijelo podru\u010dje Hrvatske. Ova faza, pogotovo s dolaskom jeseni i mogu\u0107no\u0161\u0107u da klini\u010dka slika oboljelih bude te\u017ea, mo\u0107i \u0107e se selektivnije postupati - rekao je Bo\u017einovi\u0107 i dodao da nisu sada donosili nove mjere ve\u0107 o\u010dekuju sastanke.

- Ovo nije bio sastanak na kojem se planiralo donijeti odre\u0111ene mjere. O\u010dekujem da \u0107e \u017eupanijski sto\u017eeri organizirati sastanke s gradskim i op\u0107inskim i organizirati \u017eivot na na\u010din da \u0107e promptno pratiti situaciju i izvje\u0161\u0107ivati Nacionalni sto\u017eer, a onda i predlagati mjere. Ukoliko su provedive, donosit \u0107emo odgovaraju\u0107e odluke - rekao je Bo\u017einovi\u0107.

- Ukoliko se detektira \u017eari\u0161te, bilo bi idealno \u0161to preciznije ga odrediti i staviti u izolaciju, a da oko toga sve funkcionira kao prije - ka\u017ee ministar.\u00a0Razgovaralo se i o novim mjerama na granicama, ali nije govorio o detaljima.

Ministar Vili Bero\u0161 na konferenciji je rekao i kako o\u010dekuje da \u0107e\u00a0broj zahtjeva za testiranjem pasti kako turisti budu odlazili. Krunoslav Capak komentirao je odluku o maturalnim putovanjima.\u00a0

- Izdali smo preporuku da se ne putuje u inozemstvo. Neprimjereno je da se putuje na vi\u0161e dana i da se s ovim rizi\u010dnim situacijama pro\u0161iri virus uo\u010di \u0161kole - rekao je Capak.\u00a0

Alemka Markoti\u0107 komentirala je i terapiju plazmom koju je kao revolucionarnu sino\u0107 nahvalio Donald Trump.\u00a0

- To nije ni\u0161ta novo i spektakularno u suportivnom lije\u010denju. Plazma ili njeni frakcionirani dijelovi koriste se i za neke druge bolesti u svrhu prevencije ili dodatnog lije\u010denja. Podaci koji su ra\u0111eni u svijetu u lije\u010denju Covida su na \u010detiri do pet tisu\u0107a ispitanika. Masu tih bolesnika je primalo i druge lijekove, cijeli niz tih bolesnika ima i druge te\u0161ke bolesti - rekla je Markoti\u0107 i dodala da je te\u0161ko uspore\u0111ivati ta istra\u017eivanja. Ka\u017ee da se i za sada i kod nas ne\u0161to ljudi odazvalo i ima odre\u0111ena koli\u010dina doza plazme.

- To je ne\u0161to \u0161to se mo\u017ee primijeniti na ograni\u010denom broju ljudi i za sada su rezultati dvojbeni \u0161to se ti\u010de Covid bolesnika - rekla je Markoti\u0107.\u00a0

U Hrvatskoj 136 novooboljelih od korone, umrlo je dvoje ljudi

U Hrvatskoj je danas 136 novooboljelih, izvijestili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite, a preminula su dva muškarca u riječkoj i osječkoj bolnici. Ministar Božinović izvijestio je i o sastanku s lokalnim stožerima

<p>Nakon dvosatnog sastanka Nacionalnog stožera civilne zaštite sa svim lokalnim stožerima, ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong> kratko je izvijestio da se mjere odnose na određena područja i gašenje lokalnih žarišta te da će više o svemu govoriti na konferenciji stožera u 14 sati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pratite konferenciju Nacionalnog stožera</strong></p><p>Naime, već danima u Hrvatskoj se bilježi velik rast broja novih slučajeva korona virusa zbog čega su se i sastali kako bi razmatrali donošenje novih mjera. Podsjetimo, u Hrvatskoj je jučer bilo 275 novih slučajeva korona virusa, a broj aktivnih slučajeva popeo se na 2203. </p><p>U Hrvatskoj je danas 136 novooboljelih, izvijestili su iz Nacionalnog stožera civilne zaštite u 14 sati. Broj aktivnih slučajeva danas je 2212. </p><p>Preminula su dva muškarca, jedan u KBC Osijek (1937. godište) i jedan u KBC Split (1940. godište), obojica s opsežnim pridruženim bolestima.</p><p>Do danas je ukupno zabilježeno 8.311 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 173 preminulo, a 5.926 se oporavilo. U samoizolaciji je trenutno 7.519 osoba. Do danas je ukupno testirano 152.824 osoba, od toga 2.364 u posljednja 24 sata.</p><p>- Imali smo sastanak sa svim županijskim stožerima i razmotrili situaciju s obzirom na povećanje broja oboljelih, ali i sa naglaskom da postoje županije gdje je broj oboljelih veći nego u drugima. Sastanak je organiziran i prije jeseni i svega onoga što trebamo poduzeti kako bi sustav odgovorio na izazove kojih ima dosta, od povratka ljudi s mora, početka školske godine... Razgovarali smo o svim tim aspektima i naglasili da će sustav s obzirom na razdoblje pred kojim jesmo naći maksimalan napor da se izbjegne što više je moguće zatvaranja, odnosno da što više toga ostane aktivno - rekao je ministar Božinović.</p><p>- Ukoliko velika većina ili svi imaju slične zahtjeve, može se donijeti i mjera koja će biti za cijelo područje Hrvatske. Ova faza, pogotovo s dolaskom jeseni i mogućnošću da klinička slika oboljelih bude teža, moći će se selektivnije postupati - rekao je Božinović i dodao da nisu sada donosili nove mjere već očekuju sastanke.</p><p>- Ovo nije bio sastanak na kojem se planiralo donijeti određene mjere. Očekujem da će županijski stožeri organizirati sastanke s gradskim i općinskim i organizirati život na način da će promptno pratiti situaciju i izvješćivati Nacionalni stožer, a onda i predlagati mjere. Ukoliko su provedive, donosit ćemo odgovarajuće odluke - rekao je Božinović.</p><p>- Ukoliko se detektira žarište, bilo bi idealno što preciznije ga odrediti i staviti u izolaciju, a da oko toga sve funkcionira kao prije - kaže ministar. Razgovaralo se i o novim mjerama na granicama, ali nije govorio o detaljima.</p><p>Ministar Vili Beroš na konferenciji je rekao i kako očekuje da će broj zahtjeva za testiranjem pasti kako turisti budu odlazili. Krunoslav Capak komentirao je odluku o maturalnim putovanjima. </p><p>- Izdali smo preporuku da se ne putuje u inozemstvo. Neprimjereno je da se putuje na više dana i da se s ovim rizičnim situacijama proširi virus uoči škole - rekao je Capak. </p><h2>Markotić: Dvojbeni su rezultati oko plazme</h2><p>Alemka Markotić komentirala je i terapiju plazmom koju je kao revolucionarnu sinoć nahvalio Donald Trump. </p><p>- To nije ništa novo i spektakularno u suportivnom liječenju. Plazma ili njeni frakcionirani dijelovi koriste se i za neke druge bolesti u svrhu prevencije ili dodatnog liječenja. Podaci koji su rađeni u svijetu u liječenju Covida su na četiri do pet tisuća ispitanika. Masu tih bolesnika je primalo i druge lijekove, cijeli niz tih bolesnika ima i druge teške bolesti - rekla je Markotić i dodala da je teško uspoređivati ta istraživanja. Kaže da se i za sada i kod nas nešto ljudi odazvalo i ima određena količina doza plazme.</p><p>- To je nešto što se može primijeniti na ograničenom broju ljudi i za sada su rezultati dvojbeni što se tiče Covid bolesnika - rekla je Markotić. </p>