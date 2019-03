Stradali u požaru: Otac i sin u komi, prijatelji žele spasiti psa

Nakon obavljenog očevida požara u obiteljskoj kući u Dućama, gdje su teške opekline zadobili otac Ivan (50) i sin Domagoj Prlić (27) policija je utvrdila kako nema elemenata kaznenog djela, a neslužbeno, požar je nastao otvorenim plamenom. Obitelj Prlić ostala je bez svega, a otac i sin, koji su stradali tražeći u sobi Domagojeva brata, s opeklinama trećeg stupnja smješteni su na Jedinici intenzivnog liječenja te su tijekom dana bili u induciranoj komi te priključeni na respiratore. Njihovo stanje je teško, ali stabilno.

Kako smo pisali, požar je buknuo u ponedjeljak iza četiri sata ujutro dok je obitelj spavala. Navodno je požaru 'kumovala' mirisna svijeća. Šteta je oko 200.000 kuna, a kako doznajemo i Grad Omiš i Splitska-dalmatinska županija su obećali pomoći, kao i Ivanovi prijatelji i suborci iz Domovinskog rata.

U požaru je stradala i obiteljska ljubimica, kuja Nala, koju su udomili. Ona ima opekline drugog stupnja po cijelom tijelu, glavi, njuški i šapama.

- Zbrinuta je u klinici More u Šibeniku.. Do daljnjeg ostaje tamo... Ovim putem molimo za pomoć te je objavljen broj računa za uplate HR9124020063103480216, Marija Varga, svrha uplate: Nala). Od vas tražimo samo da se odreknete jedne kave, jedne kutije cigareta i pomognete ovim ljudima i ovoj hrabroj pasici... Samo malo humanosti, ništa više... I da povučem paralelu... Nalina vlasnica je danas u svoj ovoj tuzi, ne znam koliko puta zvala i pitala za Nalu! Dok mnogi... uskoro kad krenu godišnji odmori, će s takvom lakoćom sve te neke 'Nale' iskipati negdje na ulicu jer će postati smetnja! Deset kuna je veliko! A koliko smo mi ljudi... E to ćemo tek vidjeti! - stoji u objavi Marijane Orlić na Facebooku koja je objavila i fotografije ozlijeđene Nale.

Foto: Facebook

Kako doznajemo u veterinarskoj klinici More Nali se šapice redovito previjaju, a njezino stanje se prati. Do daljnjega će ostati u klinici, a stanje joj je stabilno. Krvna slika i rentgen pluća su uredni. Također, iz klinike napominju da oni ne primaju donacije za liječenje psa, već da oni koji žele pomoću uplate na objavljeni broj žiro-računa. Troškovi liječenja bit će objavljeni naknadno, za sada ne mogu ni pretpostaviti koliki će biti.