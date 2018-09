Strah i nemir: U samo 2 tjedna metropola postala bojno polje

Nije nam svejedno. Što da je samo jedan metak pogodio slučajnog prolaznika, kažu nam stanovnici koji žive kod križanja Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića gdje su se u petak navečer obračunali muškarci.

Nakon pucnjave u Vukomercu 12. rujna, samo deset dana kod križanja Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića odvio se novi sukob. U petak oko 20.40 sati na raskrižje su stigla dva auta. Muškarac (32) u Seatu je pištolja počeo pucati u muškarca (30) koji je bio u Audiju a iz kojeg su uzvratili paljbu.

Naganjali su se još od Radničke ceste, a kad su stigli do raskrižja onda su počeli pucati, rekla je jedna od svjedokinja pucnjave. Iz zagrebačke policije u subotu su kazali kako je u pucnjavi teško ozlijeđen vozač (30) Audija mađarskih registracija. Muškarac (32) iz Seata BiH registracija je pucao na vozača Audija te ga pogodio u nogu. Ozlijeđenog muškarca je zatim nepoznati muškarac u Audiju dovezao do Klinike za traumatologiju u Draškovićevoj. te je on zatim pobjegao.

Foto: 24 sata - Radi se o tri čovjeka koji su hrvatski državljani, ali imaju prebivalište u Mađarskoj. Napominjem da se ovaj slučaj ne može dovesti u nikakvu vezu s pucnjavom u Vukomercu - kazao je Dubravko Teur, zamjenik načelnika PU zagrebačke. Gradonačelnik Bandić kazao je u subotu da su u sukobu sudjelovalo Romi te da ih se ne stigmatizira.Muškarci su se sukobili zbog dugova.

- Ovdje je riječ o sukobu između dva muškarca zbog neriješenih imovinskih odnosa - kazao je Dubravko Teur te dodao da tragaju za još jednim muškarcem. Iz policije su demantirali da se radi u o sukobu između romskih obitelji, a kažu da su muškarci koji su sudjelovali u sukobu već ranije evidentirani u policiji, ali ne i u posljednje vrijeme. Dotakli su se i sigurnosti u Zagrebu.

- Na području Grada Zagreba možemo reći da je grad definitivno siguran, čemu idu u prilog svi pokazatelji u prvih 10 mjeseci. Ukupan broj kaznenih djela je manji za 6,1 posto, kaznenih djela protiv života i tijela je u padu za 2,5 posto, ubojstva su u padu od 50 posto. Ove godine smo ih imali dva. Broj kaznenih djela pokušaja ubojstva je isti kao i lani i moram reći kako su sva razriješena. Na ulicama je maksimalan broj policajac, pogotovo u vrijeme važnih događaja - rekao je Teur.

Kriminalist Željko Cvrtila osvrnuo se na posljednji oružani sukob u Zagrebu te je kazao kako je jasno da kod građana postoji osjećaj nesigurnosti.

- Svaki ispaljeni metak mogao je pogoditi slučajnog prolaznika, kao što je to bio i Zoran Domini koji je stradao 1999. u mafijaškom obračunu. Građani su s pravom zabrinuti za svoju sigurnost. Jedan od ključnih problema što se tiče aktera u pucnjavi, jer nadzor takvih skupina koje su evidentirane. Naime, nadzor policija ne radi jer tek kada se nešto dogodi onda idu probleme rješavati - rekao je Cvrtila.