Strah može povezati, potaknuti solidarnost i podsjetiti na ono što je doista važno. Problem nastaje samo ako strah postane dominantan način gledanja na svijet. Ključno je pitanje: Kako živjeti sa strahom
KOMENTAR: IVA MILOTIĆ
Strah je posijan i odredit će kakvo ćemo društvo postati
Strah je najstariji saveznik ljudskog opstanka. Bez njega ne bismo preživjeli ni kao vrsta ni kao pojedinci. No ono što danas živimo više nije onaj “zdravi” strah koji nas upozorava na neposrednu opasnost. Ovo je drugačiji, složeniji, difuzniji strah - onaj koji nema jasno lice, ali se tiho uvlači u domove svih nas.
