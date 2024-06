Stranac u Splitu nudi majmuna kao atrakciju. Uznemirena životinja već ugrizla dvoje ljudi

U centru Splita još jednom su se pojavili strani državljani koji turističku sezonu koriste kako bi zaradili pritom se koristeći divljom životinjom kao atrakcijom. Kako je objavio dogradonačelnik Bojan Ivošević, i ovoga puta riječ je o zaštićenoj vrsti odnosno zelenom majmunu.

- Ukoliko ih sretnete, bez odgode zovite policiju jer je jadna uznemirena životinja već ugrizla nekoliko građana koji su zbog navedenog posjetili KBC Split – objavio je Ivošević. U splitskoj bolnici provjerili smo o kakvim je ozljedama riječ.



- U hitni prijem Klinike za infektologiju KBC-a Split jučer su se javile dvije osobe zbog ugriza majmuna no nije bilo potrebe za ozbiljnijom medicinskom intervencijom. Molimo sugrađane da se, ukoliko se nađu u sličnoj situaciji zbog ugriza ove ili bilo koje druge životinje, obrate obiteljskom liječniku i provjere cijepni status te epidemiološkoj službi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije – kažu nam u KBC-u Split.

Foto: Bojan Ivošević/Facebook

Podsjetimo, ovo nije prvi put ove sezone da se gradom pod Marjanom prešetavaju stranci koji zaštićene životinje koriste kao izvor zarade. U svibnju je u Splitu uhićen muškarac, strani državljanin, koji je zatečen s ćukom u ruksaku, a kojega je držao vezanog konopom nudeći ga kao "igračku" s kojom se uz određenu naknadu, mogu fotografirati. Ćuk mu je oduzet.

U isto vrijeme, otkriva nam dogradonačelnik Ivošević, u gradu je bio i muškarac koji je za fotografiranje nudio pitona. No, prije nego su policijski službenici došli do njega i apartmana u kojem je odsjeo, on je već netragom nestao.

Prema Članku 153. Zakona o zaštiti prirode zabranjeno je namjerno hvatanje, ubijanje i uznemiravanje strogo zaštićenih vrsta, kao i njihovo držanje. Kazne fizičkim osobama za povredu odredbi Zakona o zaštiti prirode koje se odnose na strogo zaštićene vrste su od su u rasponu od 7000 do 30.000 kuna ovisno o težini prekršaja, odnosno od oko 900 do 4000 eura.