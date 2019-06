Stranačke 'igre prijestolja': Plenković sanja o danu osvete

Bura koja je uzdrmala HDZ nakon EU izbora, na kojima su postigli razočaravajući rezultat, malo se stišala.

Kako je 24sata rečeno iz više izvora bliskih Plenkoviću, ali i zamjeniku mu u HDZ-u Milijanu Brkiću, unutarstranačke borbe samo su se za javnost smirile, ali svi su na oprezu i nitko ne miruje.

Počele su i pripreme za predstojeće unutarstranačke izbore, posebno onih koji su već najavili kandidature - Davora Ive Stiera i Mire Kovača. I jedan i drugi rade na okupljanju ljudi za kampanju, a Plenković razmišlja o rekonstrukciji Vlade u rujnu, ali i o tome kako će sve one koji su bojkotirali stranku na izborima kazniti.

Andrej sanja dan kad će sastavljati listu za parlamentarne izbore. Svi oni koji su namjerno radili protiv njega, ali i stranke, neće se naći na listi za Sabor.

Kaže nam to sugovornik blizak predsjedniku Vlade i šefu HDZ-a te dodaje kako je siguran da će Plenković dobiti novi mandat u stranci što mu je, naravno, potrebno kako bi svoju slatku osvetu mogao provesti u djelo. Naime, prema zadnjim izmjenama u statutu HDZ-a, izbori za novog predsjednika stranke trebaju se raspisati do 17. lipnja 2020. godine, što znači da su ranije nego parlamentarni te da Plenković treba pobijediti jer će u suprotnom netko drugi slagati liste. Što se tiče samo rejtinga HDZ-a, posljednja istraživanja, odnosno prva nakon europskih izbora, pokazuju da bi HDZ i dalje bio relativni izborni pobjednik, no bilježi pad potpore. Bira ih 26,5 posto ispitanika (prema 27,3 posto iz svibnja), što je više nego što su osvojili na EU izborima, ali treći mjesec zaredom potpora im pada.

No Plenkovića, kako saznajemo, to ne dira previše, on je zadovoljan što je BDP porastao više od očekivanog i što se očekuje da će još rasti. Premijer je, dodaje naš sugovornik, trenutačno dobrog raspoloženja, miran je i zadovoljan što su ga europski pučani izabrali da on, uz kolegu premijera Latvije, bude pregovarač o kadrovskom slaganju unutar europskih institucija. A na jesen ide u rekonstrukciju Vlade.

- Plenkoviću je savjetovano da treba napraviti nešto što će zadovoljiti stranku. Ako bi vodeće ljude u Vladi drugačije pozicionirao slušajući pritom želje županijskih organizacija, ima velike šanse ostati na čelu HDZ-a - govori sugovornik iz vrha stranke.

A kad se govori o rekonstrukciji Vlade, ministri kojima bi se Plenković mogao zahvaliti na suradnji su Gabrijela Žalac, Tomislav Tolušić, Oleg Butković, Milan Kujundžić te potpredsjednica i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić, ali ona samo u slučaju ako preuzme dužnost glavne tajnice Vijeća Europe. Naime, odlazak Marije Pejčinović Burić, za koju mnogi kažu da je nevidljiva samo zato što se ne voli javno eksponirati, bio bi dobar povod za rekonstrukciju Vlade.

Moguće je da, osim rekonstrukcije Vlade, na jesen počne i obračun s onima koje je unutarstranačko istraživanje nakon izbora detektiralo kao krivce za loš rezultat.

U stranačkim kuloarima govori se u prvom redu o raspuštanju splitskog i zagrebačkog HDZ-a, ali to samo u slučaju ako Petar Škorić, šef splitskog HDZ-a i Andrija Mikulić, šef zagrebačkog HDZ-a ne daju sami ostavke na svoja mjesta što se navodno od njih očekuje.

Nakon toga, pak, slijede izbori za gradska stranačka tijela.

- Čuo sam tu informaciju, ali ne vjerujem u to. Nevjerojatno je da oni sami podnesu ostavke - govori nam naš sugovornik iz zagrebačkog HDZ-a. Dodaje kako se u stranci i dalje najviše priča o tome tko će se suprotstaviti Plenkoviću na unutarstranačkim izborima, kao i to kad bi se oni mogli raspisati. Smatra kako će unutarstranački izbori biti redoviti jer nema razloga za prijevremenim.

- Zašto bi šef sad raspisao izbore? Rezultat na europskim izborima može se gledati ovako i onako, a sad idu i predsjednički izbori. A što se tiče protukandidata, osim Stiera i Kovača, pojavit će se i netko treći, siguran sam - smatra naš sugovornik. No Plenkovićevi protukandidati, odnosno pretendenti za mjesto šefa HDZ-a ozbiljni su i imaju velike šanse pobijediti. I Stier i Kovač mogu okupiti desnicu u stranci, što je jasno jer su i percipirani kao desni kandidati, ali mogu, kako govori sugovornik koji obojicu izvrsno poznaje, i dobiti glasove na centru.

- Čak i ako bude više kandidata, siguran sam da će se ujediniti i ići kao fronta protiv Plenkovića.

Kovač je na glasu da ga članstvo posebno voli, ali slično je i sa Stierom. No u borbi za vlast u HDZ-u bit će, uvjeravaju nas naši sugovornici, od velike važnosti na čiju će stranu stati Milijan Brkić, koji još čeka kako će završiti afera SMS. Brkić je nakon europskih izbora naglo osnažio te je pokazao da njegovo ime još ima veliku težinu među članstvom. Zato, nastavlja naš sugovornik, ne bi ni čudilo da se i on kandidira na izborima.

No dobar dio sugovornika s kojima smo razgovarali kaže da ne vjeruju u to jer je nakon afera oslabljen i ne može biti prvi čovjek.

Milan Bandić za poraze krivi sve osim sebe

Porazi koje je pretrpio u zadnje vrijeme zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poljuljali su uvjerenje o njegovoj svemoći.

Najprije su mu, na europarlamentarnim izborima, birači zviznuli neugodan šamar - u Zagrebu je osvojio nevjerojatno deveto mjesto sa samo 10.292 glasa s kojima nije prešao ni prag od pet posto. A onda mu je ovih dana saborski klub popucao po svim šavovima. Ni njegov saborski klub nije podržao smjenu Blaženke Divjak. Samo troje od njih jedanaest podržalo je soliranje ovog čovjeka “dijamantne volje”. To se zove fijasko.

Pažljiviji pratitelji Bandićeva lika i djela tvrde da je to presedan u dugoj Bandićevoj karijeri. On je na klupi uvijek imao dovoljno rezervnih igrača, nikad mu nije nedostajalo ruku. Ovoga puta posramljen je pred očima cijele javnosti. Ipak, insajderi nas uvjeravaju da stvari nisu tako crne.

- Mislim da je sve ovo bila igra. On je samo htio napraviti šušur, pokazati da može ‘zatalasati’, a ovo s klubom je dogovorena evakuacija - kaže nam jedan od ljudi upućen u zbivanja u Bandićevu klubu.

Ipak, vjerojatnije je da su takve izjave Bandiću bliskih ljudi samo opravdanja kako bi prikrili polagani gubitak moći. Iz njegove stranke Rada i solidarnosti stižu i drugačije vijesti. Nakon neuspjeha na EU izborima i zbog njegova ponašanja, mnogi se distanciraju od Bandića. Šute, ne govore, ali i nemaju žara.

- Bandić uopće nije prihvatio svoj dio odgovornosti za neuspjeh. Svu krivicu je svalio prvenstveno na svoju zamjenicu Jelenu Pavičić Vukičević i Ivicu Lovrića. Oni su mu i dalje lojalni, ali nije im više nimalo lako to trpjeti. Svojim ponašanjem ide na živce sve više svojih suradnika, ali dok drži vlast u Zagrebu šute - uvjerava nas drugi sugovornik iz stranke.

Oni koji s Bandićem surađuju godinama primjećuju velike promjene i u ponašanju. Nema bistrine, lako plane, osjeća se umor...

- On je medicinsko čudo jer je na nogama i nakon moždanog udara i plućne embolije. Ali ne propisuju se uzalud nakon takvih situacija dijete i drugačiji način života. Jer kad to preživite, to utječe na pogoršanje vašeg psihofizičkog stanja i morate se držati nekih pravila - govore nam.

Jedan od njih je uvjeren da će Bandić, što zbog vidljivog gubitka političkog utjecaja, manjka racionalnosti koji se vidi u odlukama i ponašanju te samoga zdravlja, teško osvojiti i novi mandat na izborima u Zagrebu. Na parlamentarnima bi opet mogao doživjeti težak poraz unatoč tome što je zadnje dvije godine osnivao ogranke u Hrvatskoj, a od ideje da se kandidira za predsjednika već je potpuno odustao.

Sad gledaju prema SDP-u kao slamci spasa

Nakon europskih izbora počelo je mrvljenje Amsterdamske koalicije iako su ostvarili cilj - mandat u Bruxellesu.

Prvi ih je napustio HSU, koji gleda prema SDP-u, kako bi osigurao mandat za Silvana Hrelju u Saboru. Izbori su pokazali da se rejting Anke Mrak Taritaš, koja je u vrijeme najveće krize SDP-a slovila za novu lidericu oporbe, ali i Kreše Beljaka ispuhao, a rezultat je iznio IDS. Sad je jasno da HSS i Glas u županijama ne postoje. Hoće li opcija opstati - mišljenja su podijeljena. Jedni vjeruju da je ovo početak kraja, dok drugi da cijela priča još ima smisla, ali ako se drugačije postavi i ako će je nositi novi ljudi. - Računalo se da će SDP pasti, a Amsterdamska rasti. Jedinu vijest koju su isproducirali jest da su se okupili, a onda su stigle i vijesti da je Mrak Taritaš kao ministrica zaboravila prijaviti prihode u imovinskoj kartici. Tu je počeo pad - kaže sugovornik. Upućeni kažu da je HSS podijeljen. Jedni žele da stranka skrene udesno i zazivaju povratak Marijane Petir, dok drugi gledaju prema SDP-u i žele aktiviranje sporazuma koji s njima imaju, a donosi ulazna mjesta u Sabor. Može se čuti i da Mrak Taritaš sad gleda prema SDP-u, ali i da joj Bernardić u šali poručuje da uvijek ima opciju učlaniti se u SDP. Nitko ne vjeruje da će ih šef SDP-a Davor Bernardić spašavati. Oni koji vjeruju u budućnost opcije stava su da im trebaju nova lica te da trebaju raditi vladu u sjeni i pokazati da Amsterdamska koalicija ima kapacitet obnašanja vlasti s novim ljudima.