'Strani radnici? Mi prvo želimo vidjeti što nam nudi premijer'

Štrajkaški odbor Uljanika održao je prijepodne sjednicu na kojoj su raspravljali hoće li dopustiti naručitelju da dovede radnike koji bi nastavili posao, no odluku još nisu donijeli, a dva sindikata imaju različita stajališta.

Vlasnik kruzera koji se gradi u Uljaniku zatražio je da Štrajkaški odbor omogući njegovim radnicima da dođu u ponedjeljak u drugu smjenu kako bi se posao mogao nastaviti.

Nakon sastanka član Štrajkaškog odbora iz Jadranskog sindikata Boris Cerovac izjavio je novinarima da sutra kooperanti sigurno neće ući u Uljanik. Prije želimo vidjeti što će nam ponuditi premijer Plenković. Čekamo taj sastanak, a odgovor poslodavcu i vlasniku dat ćemo u utorak, rekao je Cerovac.

On je prije početka današnjeg sastanka ocijenio kako je opasno da netko uđe. Radnici su ljuti, neka nam isplate plaće pa ćemo raditi, poručio je.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Predsjednik Štrajkaškog odbora iz Sindikata metalaca Đino Šverko kazao je nakon završetka sastanka za HRT da je brodovlasnik za kojeg se radi kruzer dao novac za plaće kad radnici 3. maja nisu imali i ocijenio da bi to bilo najmanje što radnici mogu napraviti.

Morat ćemo preispitati svoju odluku jer bi mogli doći u opasnost da nam brod ode s remorkerima, a da da drugi ne naruči kod nas, jer ćemo se pokazati kao nepouzdani, kazao je Šverko.

On je uoči sastanka rekao da to ne bi bili štrajkbreheri jer su ti radnici već radili na tom brodu. Uz posebne dozvole bismo se mogli odlučiti na to, ali to će odlučiti Štrajkaški odbor.

Kazao je da brod vrijedi više od 125 milijuna eura i da je još jedan takav planiran. Ali ako naručitelj ode s ovim, neće biti ni drugoga i to je stečaj za Uljanik, jer taj brod i jedan na navozu je jedino za što se držimo, rekao je Šverko.

Riječ je o luksuznom putničkom brodu za oceansku plovidbu uključujući polarna mora koji je porinut 31. siječnja ove godine a Uljanik je gradnju ugovorio s tvrtkom PEC Limited u sastavu Scenic.

Uprava Uljanik priopćila je kako je u tijeku sastanak s Poslovnim savjetom.

Zahtjev naručitelja nije naišao na odobrenje velikog broja radnika koji su, prenosi HRT, u strahu ne samo za plaću nego i za radno mjesto, najavili blokadu Uljanika. Radnici prozivaju upravu i lokalnu politiku, koja je po njima odgovorna za nedovođenje odgovarajućeg strateškog partnera, te za spregu s nekim direktorima Uljanika.

Štrajkaši dolaze sutra u Zagreb na Markov trg pred sjedište Vlade i očekuju da ih primi netko u Vladi i premijer. N1 televizija objavila je da doznaje kako će radnike Uljanika primiti premijer Andrej Plenković prije puta u Njemačku.