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KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+

Strani radnici nisu krivi za korupciju, uhljebništvo, afere

Piše Bojana Mrvoš,
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Strani radnici nisu krivi za korupciju, uhljebništvo, afere
Zagreb: Građevinski radnici odlaze na posao | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Stranih će radnika biti onoliko koliko ih gospodarstvo treba. A kad se u politici njihova dovođenja naprave pogreške, prozivati treba Vladu koja je pogriješila, a ne strane radnike paliti na lomači

Nisu strani radnici krivi za naše nezadovoljstvo državom i vlastitim životima. Nisu oni dovezli otpad u Gospić, Poznanovec ili Benkovac, nisu uključeni u silne korupcijske afere koje pune novinske stupce i zatvorske ćelije. Ne rade Nepalci i Filipinci kojekakve porezne marifetluke, k’o naši, “dovitljivi” i “sposobni” ljudi. Nisu krivi za kriminal, korupciju ili obiteljsko nasilje koje zbog nereda u glavama i zapuštenosti društva buja.

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Komentari 5
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