Stranica HDZ-a Petrinja ugašena jer nisu platili račune, iz stranke se javili i objasnili zbog čega

Pokušate li otvoriti stranicu HDZ-a Petrinja dočekat će vas poruka 'sadržaj je uklonjen zbog neplaćanja računa', a takva poruka na stranici se pojavljuje već nekoliko dana.

Stranica je službena, a to potvrđuje i link na njihovoj Facebook stranici, no zbog izgleda poruke mnogi su pomislili da su možda hakirani, no iz HDZ-a su se oglasili i pojasnili o čemu se točno radi.

- Odustali smo od ove stranice, autorizacija je produžena bez konzultacija sa mnom, no mi nećemo više koristiti tu internetsku stranicu jer smo se orijentirali na objave na društvenim mrežama odnosno Facebooku - pojasnio je za Večernji list Mihael Jurić, predsjednik gradske organizacije petrinjskog HDZ-a i dožupan sisačko-moslavački.

A pregled njihovog Facebooka otkriva da ih prati 1400 ljudi, a gradonačelnicu Magdalenu Komes 3400, dok župan Ivan Celjak ima 6300 pratitelja.

Vasnik registrirane domene koju je koristio petrinjski HDZ je tvrtka Imagis d.o.o. Petrinja koja je i autor poruke, piše Večernji.

