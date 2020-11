Stranka Centar želi da se ukine Stožer i formira novi u Saboru

Stranka tvrdi da su građani izgubili povjerenje i predlaže formiranje stožera nacionalnog jedinstva u kojem 'ne bi bili prisutni samo oni koji imaju člansku iskaznicu jedne političke stranke'

<p>Stranka Centar danas je predložila ukidanje "HDZ-ovog" Nacionalnog stožera i uspostavu novog savjetodavnog tijela dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru.</p><p>Iz Centra smatraju da su građani izgubili povjerenje u Nacionalni stožer Civilne zaštite zbog njegovih ispolitiziranih odluka i mjera.</p><p>- Povjerenje u Stožer nije srušila oporba. Povjerenje je srušio sam Stožer svojim nedosljednim, nekompetentnim i ispolitiziranim mjerama. Kada bismo shvatili ozbiljnost situacije, morali bismo doći do zaključka da Stožer, koji je zbog vlastitih propusta izgubio svoj autoritet i kredibilitet, mora biti raspušten, izjavila je supredsjednica Centra <strong>Dalija Orešković</strong> na online konferenciji za medije.</p><p>Ovo je trenutak, dodala je, u kojem politička podmetanja moraju biti stavljena na stranu i da se najviši predstavnici državnog vrha ponašaju državnički i nacionalno. </p><p>Centar je pozvao predsjednika Republike <strong>Zorana Milanovića </strong>i premijera<strong> Andreja Plenkovića</strong> da zajedno sjednu za stol i pokažu da su spremni za dijalog. Plenkovića također poziva i da sjedne za stol s parlamentarnom većinom i oporbom kako bi pronašli rješenje. </p><p>- Predlažemo formiranje stožera nacionalnog jedinstva jer samo takav stožer, u kojem ne bi bili prisutni samo oni koji imaju člansku iskaznicu jedne političke stranke, i zakoni doneseni konsenzusom mogu biti poticaj na obnovu povjerenja", poručila je Orešković, dodavši da je povjerenje u one koji osmišljavaju mjere glavni alat za uspješnu borbu protiv koronakrize. </p><p>U tom tijelu bili bi stručnjaci iz svih relevantnih područja, birani prema stručnim, umjesto prema stranačkim referencama, a ključne odluke u javnosti ne bi komunicirali članovi novog stožera, već sam premijer. Prije nego što Sabor legitimira novi stožer, pojasnila je Orešković, potrebno je po hitnom postupku donijeti zakonodavni okvir koji će to omogućiti. </p><p>Supredsjednica <strong>Marijana Puljak</strong> naglasila je da je Hrvatska ušla u duboku recesiju, a da najveći teret gospodarske krize snose poduzetnici prema kojima se Vlada ponaša kao prema neprijateljima, umjesto kao prema partnerima. </p><p> -Dosadašnje mjere Stožera mijenjale su se iz tjedna u tjedan i dovele su poduzetnike i ugostitelje do neodrživog poslovanja. Mjere su donošene stihijski, bez ikakve analitike i jasno definiranih uvjeta i pravila pod kojima bi određene mjere stupale na snagu, navela je.</p><p>Dodala je da se mjerama ne bi trebao stvarati jaz između javnog i privatnog sektora, već da bismo svi trebali biti jedan održivi sektor koji će podijeliti i zajedno iznijeti teret krize.</p><p>Dosadašnje kompenzacijske mjere, podsjetila je, bile su usmjerene isključivo na očuvanje radnih mjesta, plaće, poreze i doprinose za zaposlene, međutim, ističe Puljak, poduzetnici i dalje imaju i druge troškove koji se moraju financirati bez obzira na pad prometa, poput najmova, komunalnih naknada te kamata za kredite.</p><p>Tako je potrebno hitno smanjiti troškove poslovanja, poreze i parafiskalne namete, u što se moraju uključiti i jedinice lokalne samouprave i smanjiti prireze, spomeničku rentu, ukinuti porez na potrošnju, osloboditi poduzetnike i obrtnike plaćanja najamnine u gradskim prostorima i javnih površina.</p><p>Također, kako su ugostiteljski objekti zatvoreni, potrebno je osmisliti naknadu za neostvarene prihode u odnosu na prošlu godinu. Lokalne samouprave mogu dio tih sredstva za pomoć poduzetnicima osigurati tako da smanje rashode za zaposlene kako bi se teret krize ravnomjerno rasporedio, predložila je.</p><p>Supredsjednik <strong>Dario Carev</strong> ocijenio je kako se Stožer sve više koristio za prikupljanje političkih bodova kod određenih društvenih skupina te da je jačanje nepovjerenja u Stožer rezultiralo prilično opuštenijim ponašanjem građana. Osim toga, Carev smatra da je povećana i frustracija, strah od budućnosti te briga za zdravlje i živote svojih najbližih. </p><p>Umjesto da bude savjetodavni alat u borbi protiv epidemije, Stožer je postao maska na političkom licu Vlade Andreja Plenkovića, ocijenio je.</p><p>- Centar nije opcija koja bi poticala na kaos i neodgovornost građana, ali nismo ni opcija koja će šutjeti na loše scenarije i još lošija opravdanja koja ovih dana nudi kredibilitetno i stručno potrošen Stožer, poručio je Carev.</p><p>Konferencija za medije održala se online jer su supredsjednici stranke Marin Račić, Orešković i Carev u samoizolaciji, a Puljak je ozlijedila koljeno. </p>