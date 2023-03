Stranka Fokus: Na izborima treba omogućiti elektroničko glasovanje, urediti popis birača

Stranka Fokus, koja je u subotu svečano obilježila treću godišnjicu osnutka, traži da se na izborima omogući elektroničko glasovanje putem sustava e-građani, da se popis birača uskladi sa stvarnim stanje, te da se preoblikuju izborne jedinice.

„S obzirom na blizinu parlamentarnih izbora, stava smo da nije trenutak za korijenite promjene u sustavu, nego prvenstveno za uskladu izbornih jedinica prema uputama Ustavnog suda“, rekao je predsjednik Fokusa Davor Nađi na panel diskusiji nakon službenog dijela proslave.

Prijedlog je Fokusa da se zadrži sustav s 10 izbornih jedinica u kojima se bira po 14 zastupnika, uz jedinice za manjine i dijasporu.

Nađi je predstavio i kartu izbornih jedinica kako ih vidi Fokus – to su jedinice koje imaju jednaku težinu glasa, njihove granice prate granice gradova i općina ili na razini najvećih gradova granice gradskih četvrti, a u obzir se uzimaju zajednički geografski pokazatelji, gravitacijska područja te razvojni status.

Na svečanosti, kojoj su nazočili i predstavnici drugih stranaka te istaknuti gosti, Nađi je podsjetio da je Fokus od početka djelovanja isticao da u svojim politikama neće stavljati naglasak na teme koje svjetonazorski dijele ljude i da se toga držao.

Nađi: Prioritet su nam politike koje stavljaju kruh na stok

„Naš su prioritet politike koje stavljaju kruh na stol“, rekao je predsjednik Fokusa.

Na Fokusovoj svečanosti u ime stranke nezavisnih gradonačelnika i načelnika koja je u osnivanju, prisutan je bio njihov budući predsjednik Marko Jelić, u ime Nezavisne liste mladih predsjednik Ante Pranić, u ime SDP-a zamjenik predsjednika stranke Siniša Hajdaš Dončić, a prisutni su bili i Anka Mrak-Taritaš (Glas), Radomir Čačić i Natalija Martinčević (Reformisti), Darko Klasić (HSLS), Katarina Nemet (IDS).

Poseban gost bio je i Roman Jakič kao predstavnik grupacije ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe).

Najčitaniji članci