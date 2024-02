Stranke objavile financijske izvještaje za 2023., Domovinski pokret u plusu 277.000 eura

Političke stranke mogu biti zadovoljne svojim financijskim prilikama u prošloj godini, pokazuju godišnji financijski izvještaji koje je nekoliko stranaka dostavilo Državnom izbornom povjerenstvu (DIP), a sve to moraju učiniti do četvrtka, 29. veljače, u ponoć. Isto vrijedi i za nezavisne saborske zastupnike i nezavisne vijećnike, svi oni izvještaje dostavljaju unosom u DIP-ov informacijski sustav za nadzor financiranja, a DIP ih objavljuje na svojoj mrežnoj stranici prvog radnog dana od dana unosa u sustav. U utorak će, primjerice, javnosti biti dostupni izvještaji koje su u sustav unijeti u ponedjeljak do ponoći.

Prvi put, novčani iznosi u izvještajima, iskazani su u eurima.

DP: Višak od gotovo 118 tisuća eura

Među prvima, svoj godišnji financijski izvještaj za 2023., DIP-u je dostavio Domovinski pokret (DP), a taj izvještaj pokazuje da su mu prihodi prošle godine iznosili 900 tisuća eura, gotovo sto tisuća eura više nego godinu prije.

Kao i kod drugih stranaka, glavinu prihoda čine naknade iz državnog i lokalnih proračuna koje DP dobiva za saborske zastupnike i lokalne vijećnike (oko 886 tisuća eura).

Od članarina i članskih doprinosa uprihodio je oko 13 tisuća eura, od donatora 513 eura.

DP-u su rasli i rashodi, sa 607 tisuća u 2022. na 782.000 eura u 2023., od čega se na rashode za 11 radnika odnosi 225 tisuća aura, što je 72 tisuće eura više nego godinu prije. Narasle su i naknade troškova služenih putovanja, sa 3. 200 na gotovo 28 tisuća eura, ali i rashodi za materijal i energiju sa 26 tisuća eura u 2022. na 50 tisuća eura u 2023.

Stranka je godinu zaključila s viškom od gotovo 118 tisuća eura, a kad se tome doda višak prenesen iz prethodnog razdoblja, DP u sljedeće ulazi sa 'plusom' od 277 tisuća eura.

Glas: Snažan rast zakupnine za prostor

Prihodi Fokusa prošle su godine iznosili 163 tisuće eura i bili su oko četiri tisuće eura, viši 2022. Stranka nije imala prihoda od donacija, ni od članarina i članskih doprinosa.

Potrošila je 145 tisuća eura, pa je godinu zaključila s viškom od 18 tisuća eura, no zbog prenesenog manjka iz 2022. od 32 tisuće eura, ukupni manjak od 14 tisuća eura pokrit će kreditnim zaduženjem u ovoj godini.

Rashodi za radnike iznosili su joj 32. 700 eura i bili su veći za oko 5.200 eura u odnosu na 2022. zbog rasta doprinosa zbog povećanja neto plaće predsjednika stranke Davora Nađija i plaće u naravi koja se odnosi na korištenje službenog automobila 24 sata, objašnjava Fokus.

Glas Anke Mrak Taritaš lani je uprihodio 79 tisuća eura, 23 tisuće više nego 2022. Stranka nije imala donacija, a od članarina i članskih doprinosa dobila je simboličnih 28 eura.

Rashodi su joj bili 43 tisuće eura, od čega polovica tj. 21 tisuća eura, za radnike. Ti su izdaci bili 30-ak posto manji nego 2022. i to jer se, navodi Glas, mijenjala struktura zaposlenika.

Značajnu stavku u rashodima čini izdatak zakupnine za stranački prostor u Pasarićevoj ulici u Zagrebu, sa 4. 700 eura u 2022. u prošloj je godini narastao na 11. 800 eura.

Donatori i dalje naklonjeni HNS-u

HNS je u 2023. uprihodio 223 tisuće eura, šest tisuća eura manje nego u 2022. godine, no kako su joj rashodi bili oko 162 tisuće eura, godinu je zaključila s viškom prihoda od oko 61 tisuće eura.

Za razliku od drugih stranaka, donatori su HNS-u i lani bili naklonjeni, od njih je dobio 25 tisuća eura. Od članarina i članskih doprinosa stranka je uknjižila čak 40 tisuća eura, gotovo 10 tisuća eura više nego 2022.

Nastojeći racionalizirati poslovanje, HNS je više nego prepolovila rashode za radnike, lani su iznosili 25 tisuća eura, godinu prije 55 tisuća eura. Za zakupnine i najamnine prostora potrošila je oko 44 tisuće eura, četiri tisuće eura manje nego 2022., a za energiju 5. 500 eura što je 6.500 eura manje u odnosu na godinu prije.

Kao i svake godine, s posebnom se pozornošću čekaju godišnji financijski izvještaji najvećih stranaka, HDZ-a, SDP-a, Mosta, Možemo.

Političkoj stranci, nezavisnom zastupniku i nezavisnom vijećniku koji u propisanom roku ne dostavi godišnji izvještaj, privremeno će se obustaviti isplata sredstava za redovito financiranje iz državnog i lokalnih proračuna. O tome odlučuje DIP, a obustava traje dok se obveza ne ispuni.

Kad se, pak radi o prekršajnoj strani, politička stranka koja ne dostavi izvještaj može u konačnici biti novčano kažnjena od 10 tisuća do 100 tisuća kuna, a nezavisni zastupnik i nezavisni vijećnik od dvije tisuće do 20 tisuća kuna, preračunato u eure, o čemu odlučuje prekršajni sud.